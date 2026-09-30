Club América tiene un REFUERZO para la próxima jornada, pero llega con una mala noticia

El parón por Fecha FIFA siempre afecta de diferente manera a los clubes. Mientras el América congeló las negociaciones con un jugador que hoy brilla en la Selección Mexicana, también tiene un "refuerzo" inesperado que se reincorpora antes de lo pensado.

Así como Guillermo Almada debutó a 3 joyas que nadie esperaba, para el próximo partido ante los Rayados de Monterrey tendrá en plenitud a un jugador que creía que llegaría cansado o que no estaría a disposición. Pues Brian Rodríguez fue liberado por Uruguay y volverá antes de lo previsto a México.

¿Qué le pasó a Brian Rodríguez en Uruguay?

El atacante del Club América fue dado de baja de la convocatoria de Uruguay por un inconveniente administrativo relacionado con su pasaporte. La Asociación Uruguaya de Fútbol lo desvinculó porque el documento no tenía hojas disponibles para colocar los sellos migratorios necesarios durante la gira.

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El problema pudo resolverse para los ingresos a Japón y Corea del Sur mediante gestiones con las embajadas correspondientes. Sin embargo, los requisitos de visado para India impidieron completar el procedimiento necesario para que el “Rayito” Rodríguez continuara con la delegación. La AUF decidió liberar al futbolista y permitirle regresar al América.

Brian Rodríguez renovó su contrato con el América hasta 2029|Club América / X

Antes de volver al América, Brian Rodríguez disputó los dos primeros partidos de Uruguay en esta Fecha FIFA. Jugó 68 minutos en la derrota 3-1 frente a Japón y completó los 90 minutos en la victoria 4-1 ante Corea del Sur. De esta manera, se perderá el encuentro contra India del martes 6 de octubre.

Brian Rodríguez es clave para el América

El regreso anticipado representa una situación particular para el equipo de Guillermo Almada. Rodríguez era uno de los jugadores que podía volver con mayor carga de minutos después de la Fecha FIFA, pero ahora tendrá más tiempo para recuperarse antes del siguiente compromiso del América ante Rayados de Monterrey por la Jornada 11.

🚨 ATENCIÓN | Brian Rodriguez no estará ante India y vuelve directo a México tras ser liberado por la selección uruguaya debido a temas administrativos.



🇺🇾 La decisión responde a una situación vinculada a su documentación, informa @AUFOficial.



📌 El pasaporte del atacante no… pic.twitter.com/DfOp9PNWFr — Rodri Vázquez (@RodriVazquez95) September 30, 2026

El uruguayo es uno de los futbolistas importantes para Almada durante el Apertura 2026. En 6 partidos disputados registra 3 goles y 1 asistencia. Además, durante la Leagues Cup había aportado 3 goles y 3 asistencias en 6 encuentros.

Ahora, el América recuperará antes de lo previsto a Brian Rodríguez, aunque el atacante llegará después de una convocatoria en la que sí tuvo actividad con Uruguay. Su disponibilidad para enfrentar a Rayados es un hecho.

