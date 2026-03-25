Tigres anuncia sucesión en la presidencia del club

Tigres ha anunciado un cambio importante en su presidencia, la cual dejará desde el 1 de junio Mauricio Culebro quien afrontará un nuevo proyecto profesional impulsando el deporte y el futbol en sinergia entre México y Estados Unidos. El puesto será tomado ahora por Carlos Emilio González, indicó el cuadro felino esta mañana de miércoles.

Aunque la sucesión ocurrirá oficialmente el 1 de junio, el equipo de Liga MX acotó que desde ahora se ha iniciado con el proceso para que la transición ocurra con planificación y enfocada en la continuidad del proyecto en el aspecto deportivo y estratégico.

El palmarés de Mauricio Culebro, tras 5 años como presidente de Tigres

En su comunicado oficial en el sitio web, Tigres recuerda y reconoce el palmarés de Mauricio Culebreo en su gestión al frente de la institución, quedando pendiente aún lo que pueda ocurrir en este torneo en Liga MX y Concachampions, torneos en los que aparecen entre los protagonistas.

• 3 finales en Liga MX varonil y 1 campeonato

• 1 Campeón de Campeones varonil

• 1 Campeones Cup

• 5 finales en Liga MX femenil y 4 campeonatos

• 3 Campeón de Campeones femenil

El comunicado OFICIAL de Tigres sobre la sucesión en la Presidencia: Sale Mauricio Culebro y entra Carlos Emilio González

Club Tigres informa que ha iniciado un proceso de sucesión en la Presidencia de la institución, como parte de una transición planificada orientada a dar continuidad al proyecto deportivo y estratégico del Club.

Después de una exitosa gestión de 5 años al frente del Club, a partir del 1 de junio, Mauricio Culebro concluirá su gestión como Presidente de Club Tigres.

Mauricio Culebro iniciará una nueva etapa profesional como Presidente de futbol soccer de AMB Sports and Entertainment, propietarios del Atlanta United en la MLS, del equipo de expansión de Atlanta en la NWSL, de los Atlanta Falcons, y del Estadio Mercedes Benz entre otros. Desde ahí continuará impulsando el crecimiento del futbol y contribuyendo para el fortalecimiento de los puentes deportivos entre México y Estados Unidos.

A partir del 1 de junio, Carlos Emilio González asumirá el cargo de Presidente de Club Tigres, reportando a Mauricio Doehner, Presidente del Comité de enlace Cemex-Sinergia Deportiva. Carlos es un ejecutivo con amplia trayectoria internacional y más de tres décadas de experiencia liderando operaciones de Cemex en distintos mercados en cuatro continentes. Su perfil combina visión estratégica, liderazgo y capacidad de ejecución, cualidades que serán clave para encabezar una nueva etapa de crecimiento institucional.

"Asumir la Presidencia de Club Tigres representa el mayor honor de mi vida profesional. Integrarme a una institución con tanta historia, impacto social y relevancia en el fútbol implica una gran responsabilidad, que asumo con gran compromiso", señaló Carlos Emilio González.

Como parte de esta sucesión, a partir de la misma fecha, Carlos Valenzuela asumirá el cargo de Vicepresidente Ejecutivo del Club. Valenzuela cuenta con más de 15 años en la industria del fútbol, lleva una trayectoria exitosa de 7 años en Tigres, y es un consultor de FIFA a nivel mundial para el desarrollo del fútbol internacional, aportando una visión global que permitirá asegurar continuidad, innovación y evolución en esta nueva etapa del Club.

