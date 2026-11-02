Histórico equipo del futbol mexicano se queda sin liguilla tras 23 consecutivas

Oficialmente se acabó la racha histórica de liguillas consecutivas para los Tigres. El equipo regiomontano ligó 23 fases finales y tras el triunfo de Santos Laguna ante los Rayos del Necaxa llega a su fin. Tenemos que remontarnos hasta el Clausura 2014 para ver una liguilla sin los 'felinos', en ese entonces dirigidos por Ricardo Ferretti y se quedaron en el décimo cuarto lugar.

Te puede interesar: Santos Laguna 1-0 Necaxa: Los Guerreros dormirán en zona de liguilla

La derrota frente a los Tuzos del Pachuca dejó a los Tigres con 15 unidades y ni siquiera tomando en cuenta dos hipotéticos triunfos en las siguientes jornadas frente a la Máquina Celeste de la Cruz Azul y las Águilas del América alcanzarían a Santos Laguna (octavo lugar con 22 unidades). Con ello, el cuadro de la Sultana del Norte tendrá que cerrar filas y pensar en el siguiente semestre.

Santos marca la línea

Los Guerreros obtuvieron las tres unidades en el Territorio Santos Modelo al vencer por la mínima diferencia a unos Rayos del Necaxa ya eliminados. El equipo de Torreón llegó a las 22 unidades y es octavo lugar de la general, por lo que depende de si mismo para meterse en la fase final del presente certamen.

Con ello, los Pumas de la UNAM, Rayados de Monterrey, Gallos Blancos de Querétaro, Tuzos del Pachuca y hasta Atlético San Luis tendrán que jugarse la vida en las jornadas restantes.