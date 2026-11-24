Así como Gabriel Milito se convirtió en héroe de Chivas por un logro único, el Guadalajara también encuentra motivos para ilusionarse con el crecimiento de sus jóvenes futbolistas. Por ejemplo, Santiago Sandoval superó a Gilberto Mora en la fase regular del Apertura 2026 con una valoración estadística espectacular.

Mientras que Chivas tiene en su Sub-21 la solución al puesto de centrodelantero, también cuenta con un mediocampista que ya sobresale entre los jugadores de su generación. Pues “Sando” encabezó la evaluación de los futbolistas mexicanos Sub-23 en el torneo, de acuerdo con los registros de Statiskicks.

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Los espectaculares números de Santiago Sandoval en el Apertura 2026

El futbolista del Guadalajara obtuvo una calificación de 7.37 en el score de Statiskicks, apenas una centésima por encima de Gilberto Mora, quien registró 7.36. La comparación contempla a jugadores Sub-23 que disputaron al menos el 50 por ciento de los minutos de la fase regular.

Sandoval, de 19 años, se consolidó como titular en el esquema de Gabriel Milito y terminó el campeonato con 5 goles en la Liga BBVA MX. Uno de sus partidos más destacados fue ante Pumas, el 13 de septiembre de 2026, cuando consiguió un doblete.

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Su rendimiento también le permitió tener participación con la Selección Mexicana absoluta durante 2026. Incluso coincidió con Gilberto Mora en el encuentro frente a Jamaica por la Concacaf Nations League.

Santiago Sandoval ya había sido elogiado por otro sitio de estadísticas días antes

Por otra parte, el CIES Football Observatory también colocó a Sandoval en lo más alto de una clasificación internacional. Pues el organismo identificó a Sando como el mediocampista Sub-20 con mayor capacidad para generar peligro bajo presión, con una puntuación de 6.54.

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Esta medición, conocida como Creating Danger Under Pressure, analiza cómo un futbolista consigue producir acciones ofensivas cuando tiene rivales cerca y dispone de menos espacios. En ese ranking, Sandoval superó a muchas estrellas mundiales. Gil Mora también apareció entre los diez primeros, con 3.32 puntos.

Ambas evaluaciones destacan aspectos del crecimiento de Sandoval. A sus 19 años, el jugador de Chivas ya consiguió sobresalir tanto en el campeonato mexicano como en una medición internacional. Su desafío será sostener ese nivel y continuar ganando protagonismo con el Guadalajara y la Selección Mexicana.