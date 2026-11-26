Mientras muchos se preguntan por el partido entre Pachuca y Chivas, otra noticia mantiene la atención sobre el Guadalajara: Santiago Sandoval habría despertado el interés de cuatro equipos europeos. El atacante de 19 años atraviesa un buen momento y comienza a aparecer en el radar de clubes de distintas ligas del Viejo Continente.

Así como Gabriel Milito ha logrado algo increíble en Chivas, también ha impulsado el crecimiento de jóvenes futbolistas como Sandoval. Sus actuaciones en el Apertura 2026 y sus primeras oportunidades con la Selección Mexicana aumentaron su proyección internacional.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas de Guadalajara en el Apertura 2026 (X / Chivas)

Borussia Dortmund sería el principal candidato a quedarse con Santiago Sandoval

De acuerdo con información del periodista alemán Dominik Schneider, publicada en FussballTransfers, el Borussia Dortmund sigue de cerca al atacante Sandoval. Además, según OneFootball, otros tres equipos estarían atentos a su situación: Porto, PSV Eindhoven y Olympiacos.

El interés de estos clubes todavía no significa que exista una negociación avanzada. Sandoval tiene contrato con Chivas hasta 2029 y cualquier equipo que pretenda incorporarlo deberá llegar a un acuerdo con la institución mexicana.

Santiago Sandoval, jugador de Chivas de Guadalajara en el Apertura 2026 (X / Chivas)

El Dortmund aparece como el candidato más destacado por el seguimiento que habría realizado sobre el futbolista. Su capacidad para jugar como mediapunta, extremo o delantero sería la principal causa por la que llama la atención.

El valor de mercado y las estadísticas de Santiago Sandoval en Chivas

El Apertura 2026 fue importante para la consolidación del joven atacante. Durante la fase regular consiguió 5 goles, incluidos dobletes frente a Pumas y Atlante.

En sus primeros 49 partidos con el primer equipo del Guadalajara acumula 12 anotaciones y 5 asistencias. Su evolución también le permitió recibir una oportunidad en la Selección Mexicana, luego de ser incluido por Rafa Márquez.

Escudo de Chivas Escudo de Chivas

Además, Sandoval tuvo participación en el Mundial Sub-20 de 2026, torneo en el que México consiguió el título. Su rendimiento también llamó la atención del Observatorio de Futbol CIES, que lo ubicó en el primer puesto mundial entre los menores de 20 años en una categoría vinculada con las acciones ofensivas peligrosas generadas mediante presión alta.

Según Transfermarkt, su valor de mercado alcanza los 6.5 millones de euros. Sin embargo, esa cifra no necesariamente representa el monto que Chivas pediría por su salida, especialmente porque el futbolista tiene vínculo vigente hasta 2029 y es una de las figuras del equipo de Milito. De todos modos, desde Europa lo buscarían.