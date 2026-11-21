Se enfrentan en partido de la Jornada 17, Santos Laguna, que está metido de momento en la Liguilla, ante el León que lucha por el sueño de avanzar a los Cuartos de Final del torneo, para ello tienen que ganar sí o sí y esperar otros resultaros que le beneficien.

Hasta esta instancia del torneo, no se definen los puestos y partidos de Cuartos de Final y este enfrentamiento es determinante. Santos quiere su quinta victoria en los últimos seis partidos y despedirse del torneo regular con tres puntos ante su afición que ha sido paciente.

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La mística que ya acompaña a Santos saldrá a relucir en su cancha y piensan en Liguilla, su mente está ahí y de momento están en esa instancia con el séptimo puesto momentáneo.

Pero León es noveno y ganando se meten en la lucha, y empatando se aprieta todo esperando que Rayados no gane, por lo que es muy necesario ganar.

La armadura Guerrera está lista para esta tarde en el Corona. 🔥🔝



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El juego será intenso desde que ruede el esférico y otros equipos estarán al pendiente de lo que suceda en el partido que comienza a las 5:00 en punto de la tarde, tiempo del centro de México.

Si León no saca el resultado que le favorece, será responsabilidad del propio equipo y no por este juego, sino por la estadística que indica que en los últimos cinco juegos ganó un partido, empato dos juegos y perdió dos, es decir de 15 puntos posibles apenas sumó 5, por lo que una victoria más en ese número de choques, sería hoy su pase directo.

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