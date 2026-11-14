Atlas atraviesa un cambio importante en su estructura deportiva a pocos días de comenzar la Liguilla del Apertura 2026, torneo en el que Pumas está a un paso de quedar eliminado. Eduardo Herrera dejó la dirección deportiva del conjunto rojinegro después de un conflicto con Hernán Crespo, entrenador del primer equipo.

La situación llama la atención porque el equipo tapatío ya consiguió su clasificación a la “fiesta grande” del campeonato. De acuerdo con David Medrano, quien mostró los vestidores del estadio de Jamaica, hubo un desacuerdo entre ambos e incluso hay información de que todo terminó con un ultimátum del estratega argentino, quien habría planteado su continuidad o la salida de Herrera.

Eduardo Herrera Lalo está fuera de Atlas tras diferencias con Crespo. (Facebook: Mundo Pumas UNAM)

La posible pelea que terminó con la salida del directivo

El conflicto habría comenzado durante una discusión entre Herrera y Crespo, en la que el estratega argentino manifestó su inconformidad con el directivo. El argentino planteó una decisión definitiva: si Herrera continuaba en la institución, él abandonaría el proyecto.

Se va en plena antesala de la Liguilla: directivo deja su cargo tras problemas con el entrenador

La oficina que utilizaba Eduardo Herrera en las instalaciones rojinegras ya está vacía. Aunque no hay una versión oficial sobre el desacuerdo, la periodística apunta a una ruptura en la relación laboral entre ambos integrantes de los Zorros.

¿Quién era el directivo que se fue del club?

Eduardo Herrera formaba parte del área de gestión deportiva desde diciembre de 2023. El club lo incorporó junto con Álvaro Lebois para participar en las decisiones relacionadas con la planificación futbolística a partir del Clausura 2024, durante la administración de Grupo Orlegi.

Su trayectoria dentro de la institución incluyó otro cambio importante en abril de 2025, cuando Germán Brunati salió de la presidencia deportiva y Aníbal Fajer asumió esa responsabilidad. Herrera permaneció dentro del organigrama rojinegro después de aquella modificación y también continuó con la transición administrativa que comenzó en 2026.