Cruz Azul ya se encuentra clasificado a la Liguilla del Apertura 2026 y su objetivo principal será obtener el bicampeonato. Mientras el liderato de la fase regular está en sus manos, Joel Huiqui ya palpita la fase final del torneo y el entrenador no ocultó su deseo de enfrentar a un equipo en particular si consigue llegar al partido decisivo por el título.

Huiqui fue consultado sobre su candidato o escenario ideal para pelear por el título del Apertura 2026 y afirmó que enfrentar al Club América lo mantiene entusiasmado, además de poder tomarse revancha. “Sería increíble. América es un gran rival, también Chivas, el que esté, pero con América hay algo especial. Sería una buena revancha, sería padrísimo”, expresó.

¿Cuándo fue la última vez que Cruz Azul y América se enfrentaron en una final?

La última vez que Cruz Azul y América se enfrentaron por el título de la Liga BBVA MX fue en el Clausura 2024. La ida terminó 1-1 y todo se definió el 26 de mayo en el Estadio Azteca, donde las Águilas se impusieron 1-0 con un gol de penal de Henry Martín al minuto 77.

Con el 2-1 en el marcador global, el equipo dirigido por André Jardine consiguió el bicampeonato y levantó su título número 15 de liga. Ahora, un nuevo Clásico Joven en la final le daría a La Máquina la oportunidad de cobrarse aquella derrota y sellar su propio bicampeonato.

Futbol Mexicano Clausura 2024 America vs Cruz Azul - Final Vuelta Igor Lichnovsky of America fights for the ball with Uriel Antuna, Jose Rivero of Cruz Azul during the final second leg match between America and Cruz Azul as part of the Torneo Clausura 2024 Liga BBVA MX at Azteca Stadium on May 26, 2024 in Mexico City, Mexico. (Adrian Macias/Adrian Macias)

¿Quién sería el rival de Cruz Azul en cuartos de final en estos momentos?

Si la fase regular del Apertura 2026 terminara con la tabla que dejó el viernes de la Jornada 17, Cruz Azul enfrentaría a Rayados de Monterrey. La Máquina ocupa el primer lugar con 32 puntos, mientras que el conjunto regiomontano marcha octavo con 24. Esas dos posiciones se cruzan en los cuartos de final.

El cruce todavía puede cambiar. Rayados visitará a Pumas este sábado 21 de noviembre, mientras que los dirigidos por Joel Huiqui cerrarán la fase regular el domingo 22 ante Chivas. Si Cruz Azul gana en Guadalajara, asegurará el liderato y se medirá con el equipo que termine octavo.