¿Quién se queda con el liderato del Apertura 2026? Las cuentas que hacen Cruz Azul, América y Chivas

Cruz Azul, Club América y Chivas llegan con posibilidades de obtener el liderato del Apertura 2026 en la última jornada. Por esta razón, habrá que poner mucho ojo en la última fecha de la fase regular, ya que la parte alta de la tabla podría tener cambios significativos pensando en la Liguilla.

La Máquina es el actual líder de la Liga BBVA MX tras haber acumulado 32 puntos en 16 jornadas. Le siguen tanto América como Chivas con 30 unidades cada uno, luego de que ambos hayan rescatado un empate en sus respectivos partidos de la decimosexta fecha del balompié nacional.

¿Qué combinaciones necesitan Cruz Azul, América y Chivas para ser líderes del Apertura 2026?

Cruz Azul enfrentará a Chivas en la última jornada, por lo que un triunfo le bastará para asegurar el liderato del Apertura 2026, sin importar los demás resultados. La victoria dejaría al equipo de Joel Huiqui con 35 unidades, una cifra que sería imposible de alcanzar para el América y mucho menos para el Guadalajara, que quedaría en 30 puntos.

Gol de Andrés Montaño Liga BBVA MX Apertura 2026 Tigres UANL vs Cruz Azul Andres Montano celebrates his goal 1-2 of Cruz Azul during the 16th round match between Tigres UANL vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Universitario Stadium, on November 07, 2026 in Monterrey, Nuevo Leon, Mexico. (Jonathan Duenas/Jonathan Duenas)

El empate también podría otorgarle el liderato a Cruz Azul, siempre y cuando América pierda o divida puntos en su visita a Tigres en la última fecha.

Por su lado, América necesita ganar y que La Máquina no sume puntos para asegurar el liderato del Apertura 2026. Además, si las Águilas consiguen un triunfo, un empate entre cementeros y rojiblancos también lo dejarían en lo más alto de la tabla general debido a su diferencia de gol a favor.

TE PUEDE INTERESAR:

Finalmente, Chivas está obligado a vencer a Cruz Azul si quiere quedarse con el liderato del Apertura 2026. Pero eso no es todo, ya que los rojiblancos necesitarán que América no gane ante Tigres, ya que un triunfo de las Águilas le quitaría todo tipo de posibilidades debido a la diferencia de gol.

Chivas rumbo al título de la Liga MX ¿Quién es el enemigo de Chivas para ser campeón de Liga MX? (x: Chivas)

¿Cómo está la tabla de posiciones del Apertura 2026 previo a la Jornada 17?

Cruz Azul, América y Chivas encabezan la clasificación, pero no son los únicos equipos que ya tienen su boleto a la Fiesta Grande. Toluca y Atlas también aseguraron su presencia en la Liguilla, ambos con 27 unidades. Por su lado, Santos Laguna, León y Pachuca completan los primeros ocho lugares, aunque todavía deben definir su clasificación.

Así marcha la tabla general del Apertura 2026 tras finalizar la Jornada 16:

Cruz Azul: 32 América: 30 Chivas: 30 Toluca: 27 Atlas: 27 Santos Laguna: 25 León: 23 Pachuca: 22 Tijuana: 22 Rayados de Monterrey*: 21 Pumas: 21 Querétaro*: 20 Puebla: 19 Atlético de San Luis: 19 Tigres: 15 Atlante: 14 Necaxa: 13 FC Juárez: 11

Cabe destacar que Monterrey y Querétaro tienen pendiente su enfrentamiento correspondiente a la Jornada 7, por lo que ambos cuentan con un partido más para sumar puntos. De esta manera, la pelea por los últimos boletos a la Liguilla también podría sufrir cambios antes del comienzo de la fecha definitiva.