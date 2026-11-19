Conquistar la cima de la tabla general representa mucho más que el orgullo deportivo de dominar diecisiete jornadas. Para el conjunto cementero, cerrar la fase regular en el primer puesto de la clasificación conlleva un peso estadístico contundente que suele traducirse en gloria absoluta dentro del futbol mexicano.

A diferencia de otros clubes que padecen la llamada “maldición del superlíder”, la historia demuestra que cuando La Máquina impone condiciones desde la etapa regular, su contundencia en la fase final alcanza niveles extraordinarios.

La efectividad histórica de Cruz Azul tras dominar la fase regular

Los registros oficiales respaldan por completo el dominio celeste cuando parte desde lo más alto de la tabla. En las seis ocasiones previas en las que la institución concluyó la fase clasificatoria como el mejor equipo del certamen, terminó levantando el trofeo de campeón en cinco oportunidades, lo que arroja una efectividad superior al 83 por ciento.

Este dominio comenzó a forjarse durante la época dorada de los torneos largos. En las temporadas 1971-72, 1972-73 y 1973-74, el cuadro capitalino lideró la clasificación de principio a fin y coronó cada una de esas campañas con el título, hazaña que volvió a repetir con autoridad en la campaña 1978-79.

El contraste de las últimas veces como líder en los torneos cortos

Ya en la era moderna de los campeonatos semestrales, el recuerdo más dulce tuvo lugar en el Clausura 2021. Bajo la conducción técnica de Juan Reynoso, el equipo celeste finalizó en el primer peldaño y trasladó esa superioridad a la Liguilla para conquistar la ansiada novena estrella, rompiendo así una sequía de más de dos décadas sin títulos ligueros.

Sin embargo, el antecedente más reciente dejó un sabor agridulce en La Noria. En el Apertura 2024, la escuadra cementera firmó una fase regular histórica al establecer un récord de 42 puntos en torneos cortos, pero su camino hacia la corona se vio abruptamente interrumpido al caer eliminada en la ronda de semifinales, siendo esta la única ocasión en la que liderar la Liga MX no culminó con una vuelta olímpica.