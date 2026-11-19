Se acerca la última Jornada de la fase regular de la Liga BBVA MX donde se llevará a cabo uno de los encuentros más esperados para los aficionados. Tigres enfrentará al América y este duelo podrá verse de manera gratuita a través de la señal de Azteca 7.

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A través de los canales oficiales, TV Azteca confirmó que transmitirá este encuentro por Azteca 7, por lo que los seguidores de ambos equipos podrán disfrutarlo sin necesidad de contratar televisión de paga.

¿Cuándo y a qué hora es el partido Tigres vs. América de la Jornada 17?

El enfrentamiento entre Tigres y América esta programado para el sábado 21 de noviembre de 2026 en punto de las 9:00 PM en el Estadio Universitario, Nuevo León. E este partido se marca como uno de los más importantes para los de Coapa ya que todavía tienen posibilidades de terminar como líderes generales del Apertura 2026. Por ello, el equipo azulcrema llegará al Estadio Universitario con la obligación de buscar los tres puntos ante unos Tigres que intentarán cerrar el torneo con una victoria frente a su afición.

¿Dónde ver EN VIVO y GRATIS Tigres vs. América en México?

El partido entre Tigres y América podrá verse completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7. Sin embargo, si no cuentas con un televisor cerca puedes seguir el encuentro mediante el sitio web de Azteca 7 buscar el botón rojo que dice EN VIVO y empezar a disfrutar. Otra manera sencilla, fácil y directa es dar click en el siguiente enlace: EN VIVO y GRATIS Tigres vs. América en México.

También puedes hacerlo mediante la aplicación de TV Azteca EN VIVO o TV Azteca Deportes, para quienes prefieran seguir las acciones desde un dispositivo móvil o computadora.

Recuerda que al ser una transmisión especial podrás seguirla a partir de las 8:50 pm, unos minutos antes del silbatazo inicial para escuchar el mejor análisis de nuestros comentaristas: Christian Martinoli, Luis García, Zague y Jorge Campos.