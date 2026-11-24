Mientras muchos se preguntan por el partido que transmitirá TV Azteca de los Cuartos de Final del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, otros ya revisan las condiciones meteorológicas que habrá durante el inicio de la Liguilla. Toluca recibirá a Atlas en el Estadio Nemesio Díez y el pronóstico del clima anticipa una noche fresca en el Estado de México.

Así como muchos consultan por los precios y cómo comprar boletos para Toluca vs Atlas en la Liguilla, también será importante conocer la temperatura prevista para el encuentro. El partido será este miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas, tiempo del centro de México, con una temperatura cercana a los 12 °C en Toluca y pocas posibilidades de lluvia.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Monterrey Hugo Gonzalez of Toluca during the 16th round match between Toluca vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on November 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Jose Luis Melgarejo/Jose Luis Melgarejo)

Los detalles del clima para el Estado de México a la hora de Toluca vs. Atlas

De acuerdo con el pronóstico oficial del Gobierno de México, el ambiente será fresco a frío durante el horario del encuentro. Para las 19:00 horas se esperan alrededor de 14 °C en el Estado de México, aunque en Toluca el termómetro podría ubicarse cerca de los 12 °C. Estas son las condiciones previstas para la hora del partido:

Temperatura: aproximadamente 12 °C en Toluca.

aproximadamente 12 °C en Toluca. Cielo: parcialmente nublado, con posibilidad de que aumente la nubosidad más tarde.

parcialmente nublado, con posibilidad de que aumente la nubosidad más tarde. Probabilidad de lluvia: alrededor del 5 %, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante la jornada o la noche.

alrededor del 5 %, aunque no se descartan precipitaciones aisladas durante la jornada o la noche. Viento: ligero, del sur o suroeste, entre 2 y 10 km/h.

ligero, del sur o suroeste, entre 2 y 10 km/h. Humedad: entre el 64 % y el 74 %.

Atlas gol ante Puebla apertura 2026 Jose Martin celebrates his goal of Atlas during the 14th round match between Atlas vs (and) Puebla as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Jalisco Stadium, on October 25, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico. (Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo)

Con respecto al clima, hay un antecedente reciente muy curioso. Pues en la jornada 8 del Apertura 2026, los Diablos Rojos derrotaron 5-2 a los Zorros en el Nemesio Díez, en un encuentro que tuvo que suspenderse por una tormenta eléctrica. Ahora volverán a enfrentarse los mismos rivales y en el mismo escenario pero por la Liguilla.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Toluca vs Monterrey Joao Dias celebrates his goal 2-0 of Toluca during the 16th round match between Toluca vs (and) Monterrey as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Nemesio Diez Stadium, on November 07, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico. (Brandon/Brandon)

Toluca vs. Atlas: todos los detalles del partido de cuartos de final de la Liguilla

Los Diablos Rojos y los Zorros abrirán su serie este miércoles 25 de noviembre a las 19:00 horas de México. El encuentro se disputará en el Estadio Nemesio Díez y podrá verse por Azteca 7, además del sitio web y la app de TV Azteca Deportes.

Atlas terminó 4º en la fase regular con 28 puntos, mientras que Toluca ocupó el 5º puesto con 27 unidades. Los de Antonio Mohamed tendrá una ausencia importante: Hugo González fue expulsado ante Pachuca y Luis Manuel García lo reemplazaría. Los de Hernán Crespo sueñan con llevarse un buen resultado a la revancha en Guadalajara.