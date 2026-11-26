Un verdadero aguacero se reporta en la Ciudad de León, el cual ha aumentado justo cuando se acerca el partido de esta noche de los Cuartos de Final, del León en contra de Cruz Azul que arrancaría a las 9:10 de la noche, y del cual no ha habido algún informe oficial de retraso, aunque no se descarta.

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Imágenes en vivo de la tormenta, y reportes de medios locales deportivos indican que todo el día prácticamente ha llovido, pero especialmente cercano a la hora del juego, el agua ha caído con más fuerza, lo que primeramente dañará la cancha para el partido de Liguilla de León ante Cruz Azul.

Luego, esa intensa lluvia podría entorpecer las estrategias de los equipos y en una sitación colateral, provocaría o haría más propenso alguna lesión.

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Sin embargo, dejando de lado el tema deportivo, lo que podría suceder, sería un manotazo en la meza de protección civil de León, que ante la situación tiene que resguardar la seguridad de todos, incluyendo aficionados que abarrotarían el inmueble y que a una hora no han entrado a las gradas, pues se resguardan de la lluvia.

La lluvia no ha parado en todo el día en la ciudad de León, Guanajuato 🦁🌧️



Hasta el momento todo sigue en pie a que se juegue los Cuartos de Final 👀🫣



¿Deberían de suspender el encuentro? 🏟️#TerritorioEsmeralda #DejandoHuella pic.twitter.com/OWLu4FY9W8 — TerritorioEsmeralda.com (@Terr_Esmeralda) November 27, 2026

Así el Nou Camp con la lluvia que aún sigue en la ciudad. Hasta el momento se jugará el Club León - Cruz Azul. pic.twitter.com/9EdI7bGHTN — Fieramanía (@FieramaniaMX) November 27, 2026