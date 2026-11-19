Mientras muchos se preguntan qué necesita Xolos para jugar la Liguilla, el Club Tijuana recibe al Atlante FC por la Jornada 17 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. Este viernes en el Estadio Caliente los fanáticos de Gilberto Mora que tengan su boleto podrán acceder al recinto. ¿Aún no lo tienes? Aquí te mostramos los precios y cómo comprarlos.

Así como se habla del futuro de Gil Mora y Christian Martinoli dio su opinión, el cierre del torneo también despierta interés por lo que puede ocurrir con el Club Tijuana. El equipo de Sebastián “Loco” Abreu necesita una victoria para mantener sus posibilidades de entrar a la Liguilla, mientras que el Atlante de Miguel “Piojo” Herrera llega sin opciones de clasificación.

Liga BBVA MX Apertura 2026 Necaxa vs Tijuana Gilberto Mora of Tijuana during the 16th round match between Necaxa vs (and) Tijuana as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at Victoria Stadium, on November 06, 2026 in Aguascalientes, Mexico. (Alex Avalos/Alex Avalos)

Precios de los boletos para ver Club Tijuana vs Atlante FC según zonas

Los boletos para el encuentro en el Estadio Caliente tienen precios desde los 236 pesos mexicanos a los 1,180 pesos.

Cabecera Sur / Norte: $236.00 MXN.

$236.00 MXN. Zona Sur: $318.60 MXN.

$318.60 MXN. Black / Red Room General Sin Asiento: $330.40 MXN.

$330.40 MXN. Zona Sur Corner: $377.60 MXN.

$377.60 MXN. Zona 2 Platea Corner: $413.00 MXN.

$413.00 MXN. Zona Norte / Zona 2 Platea: $472.00 MXN.

$472.00 MXN. Zona 2 Corner Norte / Sur: $507.40 MXN.

$507.40 MXN. Zona Norte Corner: $531.00 MXN.

$531.00 MXN. Black Room Corner SF / Red Room SF: $566.40 MXN.

Xolos de Tijuana: los resultados que necesita el equipo de Gilberto Mora para jugar la Liguilla del Apertura 2026 (Foto: X / Xolos)

Zona 2: $590.00 MXN.

$590.00 MXN. Zona 1 Corner: $649.00 MXN.

$649.00 MXN. Platea Corner Sur: $908.60 MXN.

$908.60 MXN. Zona 1: $920.40 MXN.

$920.40 MXN. Black Room Corner PF / Black Room PF / Red Room PF / Platea Corner Norte: $944.00 MXN.

$944.00 MXN. VIP: $1,062.00 MXN.

$1,062.00 MXN. Platea: $1,180.00 MXN.

Atlante Miguel Herrera Crédito: Mexsport

¿Cómo comprar los boletos para ver a Gilberto Mora en Xolos vs Atlante? Paso a paso

Para ver a Gilberto Mora este viernes 20 de noviembre a las 19:10 (hora local) o 21:10 (tiempo del Centro de México), la compra se realiza a través de la plataforma PWR Ticket. Para conseguir una entrada, hay que seguir estos pasos:

Sebastián Abreu de los Xolos de Tijuana (Foto: Xolos)