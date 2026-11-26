La emoción de la Liguilla del Apertura 2026 continúa a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes y este sábado 28 de noviembre no te puedes perder del encuentro entre el América en contra de los Rayados de Monterrey desde la cancha del Estadio Azteca.

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América vs Rayados por la señal de TV Azteca

Este sábado 28 de noviembre tienes una cita en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes en donde podrás disfrutar del juego de Vuelta de los Cuartos de Final entre el América y Rayados.

Águilas y regios empataron en la ida sin goles y con los de Monterrey quedándose con un hombre menos, por lo que todo se definirá en la cancha del Estadio Azteca en donde los Azulcremas llegan con la ventaja en la tabla.

Y es que en caso de empate, el América avanzaría a las Semifinales del Apertura 2026 gracias a su mejor posición en la tabla tras haber terminado en el tercer lugar general.

No te pierdas de la transmisión de este partido que llegará hasta tu pantalla con la narración de Christian Martinoli acompañado del análisis de Luis García y Luis Roberto Alves ‘Zague’, mientras que en la cancha Álvaro López Sordo nos mantendrá al tanto de todos los detalles.

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