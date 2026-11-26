Pablo Cepellini llegó a Cruz Azul como fichaje estelar para el torneo Clausura 2020 procedente del Atlético Nacional de Colombia; sin embargo, su primer campaña no tuvo el éxito esperado debido a que la pandemia obligó a la suspensión del certamen.

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Cepellini, de llegar como fichaje estelar a Cruz Azul a la Tercera División de Suiza

Durante su paso con Cruz Azul, Pablo Cepellini solo pudo disputar cinco partidos de la Liga BBVA MX y dos de la Copa de Campeones de la Concacaf con el primer equipo, mientras que con la filial Sub 20 participó en 14 encuentros.

Sin embargo, fue sancionado por indisciplinas durante la pandemia, por lo que no volvió a disputar compromisos en el primer equipo, manteniéndose en el cuadro Sub 20 y obligándolo a dejar al club saliendo rumbo al Peñarol en préstamo.

Actualmente, después de seis años de su paso pro Cruz Azul, milita en el AC Bellinzona de la Tercera División de Suiza en donde ha convertido dos goles en 10 partidos a sus 35 años.

Además del cuadro Carbonero, Cepellini también militó en el Cuiabá de Brasil, regresó a Atlético Nacional, pasó por el Alianza Lima de Perú hasta llegar a Suiza en el arranque de esta temporada, luego de quedarse seis meses sin jugar.

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