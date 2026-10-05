Lo que dejó la Semana 4 de la NFL 2026: Chiefs siguen imparables, Cowboys sorprenden y Patriots dan el golpe en Buffalo

La NFL llegó a octubre y comenzó a quitarle las máscaras a varios equipos.

Lo que parecía una temporada encaminada a tener a Buffalo entre los grandes protagonistas de la AFC cambió en una tarde. Los Patriots llegaron a Orchard Park como víctimas, sobrevivieron a un partido de golpes y errores y terminaron llevándose una victoria 29-26 que dejó a los Bills con su primera derrota de la temporada.

En Houston, los Cowboys Cowboys parecían encaminados a otra tarde de frustración hasta que Dak Prescott y CeeDee Lamb convirtieron los últimos minutos en una persecución. Dallas perdía por 10 puntos al medio tiempo y terminó ganando 34-30 con un touchdown de Lamb a 40 segundos del final.

Y en Las Vegas, Kansas City volvió a hacer lo que lleva años haciendo. No necesitó una actuación espectacular de Patrick Mahomes. Tampoco dominó de principio a fin. Simplemente esperó su momento, encontró dos touchdowns en 19 segundos durante el cuarto periodo y derrotó 30-27 a los Raiders para mantenerse invicto.

Después de cuatro semanas, la NFL ya tiene tres equipos con marca de 4-0. Chiefs, 49ers y Vikings. Curiosamente Vikings y 49ers son los equipos que estarán en la Ciudad de México para el regreso de la liga a nuestro país.

Pero quizá lo más interesante no está arriba de los standings. Está en todo lo que comenzó a moverse detrás.

Kansas City volvió a encontrar una manera de ganar

Durante los primeros minutos del partido en Las Vegas, los Chiefs parecían cualquier cosa menos un equipo destinado a terminar invicto.

Los Raiders jugaron con la confianza de un equipo que también había llegado a la Semana 4 sin conocer la derrota. Kirk Cousins lanzó para 365 yardas y dos touchdowns. Ashton Jeanty terminó con 126 yardas totales y Las Vegas consiguió poner contra las cuerdas al campeón de la AFC Oeste.

Entonces apareció la diferencia que Kansas City ha construido durante los últimos años.

Los Chiefs anotaron dos touchdowns en apenas 19 segundos durante el cuarto periodo y transformaron un partido complicado en una ventaja de 30-20. Las Vegas todavía reaccionó y se acercó a tres puntos, pero la última ofensiva terminó con una intercepción de Xavier Nwankpa.

Undefeated going into bye week 🫡 — Kansas City Chiefs (@Chiefs) October 5, 2026

Mahomes terminó con 225 yardas y dos touchdowns. El quarterback no tuvo que cargar solo con el partido. Kenneth Walker III corrió para 177 yardas y dos touchdowns, incluido un recorrido de 76 yardas que cambió el rumbo de la ofensiva. Tyquan Thornton atrapó cinco pases para 111 yardas y dos anotaciones antes de salir lesionado.

Kansas City no está ganando de una sola manera. Los Chiefs llegan a su semana de descanso como el último equipo invicto de la AFC, mientras Las Vegas queda con marca de 3-1. Con los Chiefs y los Vikings, es la primera vez desde 2013 que dos equipos que no clasificaron a los playoffs el año anterior comienzan la temporada con un récord de 4-0.

Buffalo pierde el invicto

New England volvió a Buffalo para recordar que las sorpresas también tienen memoria.

Los Bills habían ganado sus tres primeros partidos y jugaban su primer encuentro en casa contra uno de sus más grandes rivales.

Los Patriots llegaron con marca de 1-2, sin varios titulares importantes y como un equipo que necesitaba urgentemente una victoria.

Salieron de Buffalo con una de esas victorias que pueden cambiar la conversación de toda una temporada.

Drake Maye lanzó tres touchdowns y terminó con 269 yardas. El último llegó a 1:50 del final, cuando encontró a Efton Chism III para una recepción de 23 yardas que puso a New England arriba 27-26. Los Patriots todavía convirtieron la conversión de dos puntos y dejaron el marcador 29-26.

Our Coach & QB 💯 @DrakeMaye2 | #NEPats https://t.co/7KVwOfwRtI — New England Patriots (@Patriots) October 5, 2026

Craig Woodson interceptó a Josh Allen en la yarda 19 de New England y los Patriots pudieron consumir el reloj. Buffalo tuvo la ventaja 26-21 con poco más de cuatro minutos por jugar. La perdió.

Cowboys consigue una gran remontada ante Texans

Si alguien necesitaba una victoria para cambiar el ánimo de su temporada, eran los Cowboys. Dallas llegó a Houston con marca de 1-2 después de una primera parte de campaña llena de contradicciones. El equipo tenía talento suficiente para competir, pero también había dejado la sensación de que siempre encontraba una manera de complicarse la vida.

Houston se fue al descanso con ventaja de 20-10. C.J. Stroud estaba jugando uno de sus mejores partidos del año y terminó con 347 yardas y dos touchdowns.

Javonte Williams consiguió tres touchdowns terrestres durante la segunda mitad y Dak Prescott lanzó para 335 yardas.

Entonces apareció CeeDee Lamb. El receptor terminó con 17 recepciones para 189 yardas, la mejor actuación de su carrera en recepciones. La número 17 fue la más importante: Prescott encontró a Lamb para el touchdown que puso a Dallas arriba 34-30 con 40 segundos en el reloj.

Dallas está 2-2.

Houston está 0-4 por primera vez desde 2020.

El partido de Londres dejó una historia distinta

La liga quiere llevar su producto al mundo. Cada partido internacional es una vitrina, una oportunidad comercial y una forma de acercarse a aficionados que no crecieron viendo futbol americano los domingos en Estados Unidos.

Pero para el equipo que viaja, la experiencia es mucho más complicada.

Los Commanders llegaron a Londres con problemas en el quarterback y terminaron perdiendo 30-13 ante Indianapolis.

Jayden Daniels no pudo jugar por una lesión en el codo. Marcus Mariota tomó el puesto, pero también salió lesionado durante el primer cuarto. Washington terminó utilizando al novato Athan Kaliakmanis, elegido en la séptima ronda del Draft, durante buena parte del encuentro.

Jonathan Taylor aprovechó la situación y corrió para dos touchdowns.

Washington terminó con marca de 1-3.

Global sensation. https://t.co/zZgFuWwLal — Indianapolis Colts (@Colts) October 4, 2026

Mientras la NFL sigue expandiendo su presencia internacional, cada vez resulta más evidente que esos viajes forman parte del costo competitivo de la expansión. El aficionado recibe un espectáculo distinto; el equipo visitante debe resolver horarios, recuperación, logística y, en este caso, una emergencia en la posición más importante del campo.

Los Rams demostraron que un partido puede cambiar en cuatro minutosPhiladelphia tenía controlado el partido.

Los Eagles ganaban 20-14 y Los Ángeles había pasado buena parte de la tarde buscando una respuesta ofensiva.

Entonces apareció Kyren Williams. El corredor anotó dos touchdowns durante los últimos cuatro minutos y los Rams remontaron para ganar 24-20.

