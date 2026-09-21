LO QUE DEJÓ LA NFL: La Semana 2 borró las primeras impresiones

La Semana 1 de la NFL 2026 invitó a sacar conclusiones. La Semana 2 llegó con una goma de borrar.

Eso fue lo más entretenido del segundo domingo de la temporada. Equipos que habían dejado buenas sensaciones hace siete días desaparecieron del mapa; otros que comenzaron con una derrota encontraron rápidamente la manera de levantarse. Y en medio de todo apareció Dak Prescott, dispuesto a recordarle a Dallas que los récords también pueden caer en septiembre.

Todavía el Monday Night Football entre los Giants y los Rams, pero la NFL ya entregó suficiente material para desconfiar de cualquier sentencia pronunciada después de una sola jornada.

Pittsburgh, por ejemplo, pasó de celebrar una victoria en Atlanta a salir de Nueva Inglaterra con apenas tres puntos. Los Steelers perdieron 20-3 ante los Patriots y su ofensiva quedó completamente apagada. Aaron Rodgers terminó con 187 yardas, sin touchdown y con una tarde en la que Pittsburgh nunca encontró una respuesta.

La diferencia entre una semana y otra fue brutal. Y justamente ahí aparece una de las primeras lecciones de este domingo: en septiembre, una buena impresión puede durar lo que tarda en comenzar el siguiente partido.

Dak Prescott impone récord en Cowboys

Dak Prescott cambió el estado de ánimo en DallasSi los Cowboys habían dejado una sensación amarga después de perder con los Giants en el debut, Dak Prescott decidió cambiarla rápidamente.

Dallas derrotó 37-20 a Washington y su quarterback lanzó cuatro pases de touchdown en una tarde que terminó teniendo un significado especial. Prescott llegó a 249 pases de anotación en su carrera y superó a Tony Romo como el líder histórico de la franquicia en esa estadística.

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Prescott se llevó el balón del juego.|Cowboys

CeeDee Lamb también tuvo una tarde enorme, con ocho recepciones para 153 yardas y dos touchdowns. La conexión entre ambos terminó convirtiendo un partido que podía ser incómodo en una victoria bastante más tranquila de lo que sugería el inicio de la temporada.

El récord de Prescott merece su lugar en la historia de Dallas, aunque la discusión interesante apenas comienza. Romo, Troy Aikman y Roger Staubach forman parte de una tradición de quarterbacks que no se mide solamente por las estadísticas de temporada regular. Prescott ahora tiene el número 249, pero la pregunta que lo acompaña desde hace años sigue siendo la misma: qué hará Dallas cuando los partidos realmente pesen.

Por ahora, al menos, el quarterback respondió de la mejor manera posible después de una derrota.

Pittsburgh y Baltimore descubrieron que ganar la Semana 1 no garantiza nadaLos Steelers habían comenzado la temporada con una victoria sobre Atlanta y parecían tener razones para respirar tranquilos. Una semana después, la realidad fue otra.

Nueva Inglaterra limitó a Pittsburgh a tres puntos y convirtió el partido en una exhibición defensiva. El equipo de Mike McCarthy terminó con una ofensiva incapaz de encontrar continuidad y Rodgers no lanzó un solo pase de touchdown.

Sorpresa con Ravens

Baltimore tampoco salió ileso. Los Ravens perdieron 24-17 ante Nueva Orleans en uno de los resultados que más ruido hicieron durante la jornada.

Y eso ayuda a entender por qué esta Semana 2 resultó tan distinta a una simple colección de marcadores. La liga comenzó a mover las piezas de lugar. Lo que parecía sólido empezó a mostrar grietas y lo que había quedado bajo sospecha después de la primera jornada encontró una oportunidad para reivindicarse.

La temporada apenas tiene dos capítulos, pero ya comenzó la discusión que realmente importa: cuáles de estas señales son tendencia y cuáles simplemente fueron un domingo extraño.

San Francisco encontró otra forma de hacer historia

Mientras algunos equipos buscaban respuestas, San Francisco parecía jugar en otra velocidad.

Los 49ers derrotaron 35-13 a Miami con Brock Purdy completando 20 de 22 pases para 287 yardas, dos touchdowns y una calificación de 149.1. Además, el quarterback consiguió una anotación por tierra. Fue una actuación estadísticamente extraordinaria: se convirtió en el primer jugador en la historia de la NFL en completar al menos 90 por ciento de sus pases, lanzar para 285 o más yardas, conseguir dos touchdowns por aire y otro por tierra en el mismo partido.

Christian McCaffrey tampoco se quedó fuera de la fiesta. Con sus dos touchdowns terrestres llegó a 100 anotaciones de scrimmage en apenas 114 partidos, superando a Jerry Rice como el cuarto jugador que más rápido alcanzó esa cifra en la era del Super Bowl.

San Francisco, por cierto, ya está 2-0. Y lo mismo ocurre con Seattle, Philadelphia, Minnesota, Cincinnati, Buffalo y Las Vegas. Los Raiders tienen además una historia curiosa: son el primer equipo desde Houston en 2014 que comienza 2-0 después de haber ganado tres o menos partidos en la temporada anterior.

Hay equipos que todavía no saben qué temporada están jugando

La parte más divertida de la Semana 2 está aquí

Carolina pasó por encima de Atlanta 34-3 y consiguió algo que nunca había hecho en la historia de la franquicia: anotar al menos 30 puntos en cada uno de sus dos primeros partidos de una temporada. Bryce Young lanzó para 287 yardas y tres touchdowns, mientras Devin Lloyd tuvo dos intercepciones, una de ellas regresada hasta las diagonales.

Cincinnati, mientras tanto, derrotó 20-6 a Houston con otra actuación de Ja'Marr Chase, quien atrapó dos pases de touchdown. Joe Burrow y Chase ya suman 50 conexiones de anotación, una cifra que los coloca junto a algunas de las parejas más productivas de la historia de la liga.

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Seattle también dejó una tarjeta de presentación difícil de ignorar. Jaxon Smith-Njigba atrapó nueve pases para 155 yardas y tres touchdowns contra Arizona, después de haber conseguido 122 yardas y una anotación en la primera jornada. Es apenas el quinto receptor en la historia que alcanza al menos ocho recepciones, 120 yardas y un touchdown en cada uno de los dos primeros partidos de una temporada.

Y luego está Minnesota.

Los Vikings vencieron 9-3 a Chicago en un partido que parecía diseñado por alguien que quería recordar que la NFL también puede ser un deporte de trincheras, patadas y paciencia. No todos los domingos necesitan 70 puntos para contar una historia.

La NFL todavía no tiene respuestas, y esa es precisamente la noticiaHasta antes de los partidos de domingo por la noche y lunes, siete equipos habían ganado sus dos primeros encuentros y 23 de los 32 ya tenían al menos una victoria. Además, siete partidos de la Semana 2 habían llegado al cuarto periodo con una diferencia de una posesión y seis habían terminado con ocho puntos o menos.

Dallas necesitaba reaccionar y lo hizo con una actuación de Prescott que además terminó en récord. Pittsburgh necesitaba demostrar que su triunfo inaugural era algo más que un buen comienzo y terminó con tres puntos. San Francisco parece haber encontrado nuevamente una ofensiva capaz de producir en serie. Seattle tiene a Smith-Njigba convertido en una pesadilla. Cincinnati tiene a Burrow y Chase haciendo historia otra vez.

Todo eso cabe en una misma conclusión, aunque todavía sea demasiado pronto para convertirla en sentencia: la Semana 2 no aclaró la NFL; la hizo todavía más interesante.

Porque después de dos domingos, quizá lo único que podemos afirmar con seguridad es que la Semana 1 tenía demasiadas respuestas para tan pocas preguntas.

Chiefs vence a Colts en el Sunday Night

El triunfo fue mucho más que una victoria apretada para Kansas City. Los Chiefs sobrevivieron 33-30 a los Colts en tiempo extra en un Sunday Night Football que terminó convertido en una prueba de carácter para Patrick Mahomes. El quarterback volvió a tomar el control del partido cuando más lo necesitaba su equipo, con 382 yardas por pase y tres touchdowns, en una actuación que vuelve a colocar su nombre en el centro de la ofensiva de Kansas City.

Mahomes, además, tuvo un aliado que puede cambiar la dimensión de esta ofensiva: Kenneth Walker. El corredor terminó con 116 yardas por tierra, aportando el balance que durante tantos años le ha faltado al ataque de los Chiefs. Kansas City encontró así una combinación peligrosa: Mahomes castigando por aire y Walker obligando a los Colts a respetar el juego terrestre