¡SE LES ESCAPÓ DE LAS MANOS! Cowboys pierden en Río y estas son las lecciones que dejó la Semana 3 de la NFL

Río de Janeiro tiene fama de recibir al mundo con fiesta. A los Cowboys los recibió con una tragedia. Dallas tuvo el partido en las manos, lo dejó escapar en los últimos segundos y terminó mirando cómo Baltimore se llevaba una victoria que parecía imposible de perder.

Con el marcador 31-31 y apenas siete segundos en el reloj, Dallas parecía haber conseguido sobrevivir. Brandon Aubrey había conectado un gol de campo para empatar el partido y todo apuntaba al tiempo extra.

Baltimore tenía otra idea. Lamar Jackson encontró a Zay Flowers para una recepción de 27 yardas y los Ravens consiguieron detener el reloj con un segundo. Tyler Loop salió al campo y convirtió un gol de campo de 56 yardas para darle a Baltimore el triunfo 34-31.

El primer partido de la NFL en el Maracaná terminó convertido en una postal difícil de olvidar para Dallas. Los Cowboys abandonaron Río con una derrota que tuvieron en las manos.

Pero la historia de la Semana 3 va mucho más allá de Brasil.

Buffalo sigue invicto a pesar de sus errores

Los Bills llegaron a la Semana 3 con marca perfecta y salieron de ella exactamente igual. Lo increíble es cómo lo consiguieron.

Buffalo perdió cinco balones ante los Chargers y aun así derrotó a Los Ángeles 24-16. Josh Allen lanzó dos intercepciones y perdió un fumble, mientras James Cook y Dalton Kincaid también sufrieron pérdidas de balón.

Los Chargers llegaron a tener oportunidades para ganar su primer partido de la temporada, pero no aprovecharon los regalos. Josh Allen terminó apareciendo en el momento importante y Buffalo consiguió mantener su récord en 3-0.

Cinco pérdidas de balón y una victoria. Explica por qué la NFL puede ser una liga tan cruel.

Gibbs se pone el traje de héroe

Los Lions volvieron a superar los 30 puntos y Jahmyr Gibbs volvió a demostrar que puede cambiar un partido prácticamente solo.

Detroit venció 31-24 a los Jets después de que Gibbs anotara tres touchdowns, incluidos dos por tierra y el que terminó decidiendo el partido mediante una recepción de 11 yardas con 2:25 por jugar.

El corredor terminó con 99 yardas terrestres en 20 acarreos, siete recepciones para 65 yardas y tres touchdowns.

Gibbs ya suma seis touchdowns en tres partidos y llegó a 43 anotaciones terrestres en su carrera, superando a Billy Sims para colocarse segundo en la historia de los Lions, solamente detrás de Barry Sanders.

Detroit está 2-1 y ha superado los 30 puntos en cada uno de sus tres partidos.

Chiefs mantiene el invicto, sin imponer miedo

Los Chiefs tampoco tuvieron una tarde espectacular, pero volvieron a ganar.

Kansas City derrotó 24-10 a Miami y mantuvo su récord perfecto. Patrick Mahomes lanzó para 246 yardas y dos touchdowns, mientras Travis Kelce apareció en el cuarto periodo para cerrar el partido.

Los Dolphins llegaron a ponerse a cuatro puntos en el tercer cuarto, pero Kansas City terminó imponiendo su experiencia.

Los Chiefs están 3-0. No necesitan jugar perfecto para ganar y esa puede ser una de las primeras grandes conclusiones de su temporada.

Patriots en caída libre

Los Jaguars dieron una de las mayores exhibiciones del domingo al derrotar 35-6 a los Patriots.

Trevor Lawrence lanzó tres touchdowns y terminó con 182 yardas en 19 completos de 29 intentos. La defensa de Jacksonville provocó tres pérdidas de balón a Drake Maye, quien lanzó dos intercepciones y además perdió un fumble.

Maye acumula ya siete pérdidas de balón en tres partidos, una cifra que comienza a convertirse en uno de los principales problemas de New England.

Jacksonville, en cambio, se colocó 2-1 y ganó su sexto partido consecutivo como local en temporada regular.

oh no Drake Maye... pic.twitter.com/uwCHx632lv — Arye Pulli (@AryePulliNFL) September 27, 2026

Pittsburgh sobrevive

Los Steelers vencieron 30-27 a los Bengals en otro partido que terminó definido por un error.

Joe Burrow tuvo una actuación de 282 yardas, tres touchdowns y 28 pases completos en 37 intentos, mientras Ja'Marr Chase terminó con nueve recepciones para 98 yardas y un touchdown.

Pero Cincinnati tuvo una última oportunidad y Burrow perdió el balón después de ser capturado por Derrick Harmon.

Pittsburgh salió con la victoria y ambos equipos quedaron 2-1.

Washington pega campanada

Los Commanders derrotaron 33-31 a Seattle en un partido que cambió de dueño varias veces.

Marcus Mariota fue una de las figuras de Washington y la defensa consiguió resistir en los momentos finales para evitar que los Seahawks recuperaran el balón.

Seattle llegó al partido con marca perfecta y terminó cayendo a 2-1. Washington consiguió su primera victoria de la temporada.

Los Colts ganan duelo divisional

Indianapolis venció 19-17 a Houston gracias, en buena medida, a Spencer Shrader.

El pateador conectó un gol de campo de 53 yardas con 16 segundos restantes para darle la victoria a los Colts. Daniel Jones terminó con 235 yardas, un touchdown y una intercepción, además de perder dos balones.

Houston cayó a 0-3.

Giants tiene triunfo con amargo sabor

Nueva York derrotó 12-7 a Tennessee y mejoró a 2-1.

Jameis Winston, quien tomó los controles ante la ausencia de Jaxson Dart, completó 14 de 22 pases para 118 yardas y no tuvo pérdidas de balón.

La mala noticia llegó con Brian Burns. El defensivo salió del partido con una lesión de rodilla y tuvo que abandonar el campo con ayuda.

Los Giants consiguieron la victoria, pero la preocupación quedó instalada.

La Gran lección de la Semana 3

La Semana 3 dejó algo que se repitió en distintos escenarios.

Dallas tenía el partido empatado y lo perdió en un segundo. Buffalo entregó cinco veces el balón y aun así ganó. Detroit necesitó a Gibbs para escapar de los Jets. Indianapolis resolvió con un gol de campo en los últimos segundos. Pittsburgh aprovechó el error final de Cincinnati.

La NFL volvió a recordar que los partidos no se ganan por cómo parecen estar escritos en el tercer cuarto.

Se ganan cuando termina el reloj.

Y quizá esa sea la fotografía perfecta de esta Semana 3: en Río, Dallas tuvo la fiesta en las manos y la dejó escapar justo antes de que terminara la música.

Mientras los Cowboys regresan de Brasil con una derrota dolorosa, Buffalo, Kansas City y San Francisco mantienen sus arranques perfectos entre los equipos que siguen invictos, mientras otras franquicias comienzan a descubrir que tres semanas pueden cambiar por completo el rumbo de una temporada.