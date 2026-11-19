El liderato del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX estará en juego este fin de semana en dos partidos en los que tres equipos buscan terminar la fase regular del campeonato en primer lugar de la tabla.

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Horarios del Tigres vs América y Chivas vs Cruz Azul

América, Cruz Azul y Chivas se disputan el liderato general del Apertura 2026 y la carrera por el primer lugar comenzará el sábado 21 de noviembre cuando las Águilas visiten la cancha del Estadio Universitario de Nuevo León para enfrentarse a los Tigres.

La victoria del cuadro Azulcrema les daría el primer lugar de la tabla gracias a su diferencia de goles y obligaría al Cruz Azul a ganar en el Estadio Akron por una diferencia mayor a cinco goles para competirle.

La Máquina se estará enfrentando a las Chivas el domingo 22 de agosto en el Akron un día después ya con el resultado del América y sabiendo lo que deberán hacer en Guadalajara para el primer lugar.

Sábado 21 noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México

Tigres vs América

Domingo 22 de noviembre a las 17:07 horas, tiempo del centro de México

Chivas vs Cruz Azul

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