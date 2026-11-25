Cada vez que comienza la fiesta grande del fútbol mexicano, el desequilibrio individual gana protagonismo en el Club América. En ese escenario aparece Brian Rodríguez, un atacante capaz de cambiar el ritmo de una serie en pocos metros, aunque su continuidad en instancias eliminatorias ha estado condicionada por distintos contratiempos físicos.

De cara a la Liguilla del Apertura 2026, el extremo uruguayo llega con un registro acumulado de 19 encuentros disputados entre fases finales y Play-In con la camiseta azulcrema, repartidos en siete apariciones como titular y doce ingresando desde el banquillo de suplentes.

Los números de Brian Rodríguez con el América

Dentro de esa participación en rondas de eliminación directa, la producción ofensiva del charrúa alcanza un total de ocho contribuciones directas al marcador. En concreto, suma 4 goles y 4 asistencias, cifras construidas íntegramente entre series de Cuartos de Final y compromisos de Play-In.

¿Quién reemplazará a Brian Rodríguez en América? Este es el futbolista que podría reemplazar a Brian Rodríguez en la Liguilla con América (Instagram: Brian Rodríguez)

Su impacto inicial en Liguilla se vio en el Apertura 2022, cuando aportó un doblete y un pase de gol en la contundente llave de Cuartos de Final frente a Puebla (global de 11-2). ALALPosteriormente, volvió a hacerse presente en el marcador durante el Clausura 2023, anotando frente al Atlético de San Luis en la misma instancia.

Lesiones y revancha para Brian Rodríguez en la Liguilla

Más allá de sus destellos de explosividad, el historial de Brian Rodríguez en fases decisivas refleja varias interrupciones médicas. Tras perderse la recta final del Apertura 2023 por lesión y actuar mayormente como revulsivo sin aportes directos en el bicampeonato del Clausura 2024, retomó protagonismo en el Apertura 2024 con un tanto ante Tijuana en el Play-In y asistencias en Cuartos de Final, hasta que una nueva dolencia cortó su participación.

Esa racha adversa se prolongó durante el Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026, torneos en los que distintas molestias musculares le impidieron tener actividad en la fase final. Ahora, con el reto del Apertura 2026 en marcha, busca dejar atrás los problemas físicos y ampliar su cuota goleadora en el momento más exigente del semestre.