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Los partidos de Liga MX que TV Azteca transmitirá GRATIS el fin de semana del 6 al 8 de noviembre

La mejor televisora del país traerá uno de los compromisos más atractivos de la jornada 16 del Apertura 2026, la visita de Cruz Azul a la cancha de los Tigres.

Tigres Cruz Azul
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Duelo de titanes desde el 'Volcán', los Tigres de la UANL recibirán a la Máquina Celeste de Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Joel Huiqui llegarán con la firme intención de sacar las tres unidades y no ceder ni un centímetro en la lucha por el liderato. Por otro lado, el equipo regiomontano querrá despedirse de su afición en el presente semestre con un buen resultado en la fase regular.

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Este muy atractivo compromiso lo podrás disfrutar por la mejor televisora del país; TV Azteca Deportes y lo mejor es que lo podrás hacer EN VIVO y TOTALMENTE GRATIS. Este sábado 7 de noviembre tenemos una cita a las 6:50 pm en la señal de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com para sintonizar el duelo entre los 'felinos' y el actual monarca del futbol mexicano desde el Universitario.

  • Partido: Tigres vs Cruz Azul
  • Televisión: Azteca Siete
  • App: TV Azteca Deportes
  • Página: aztecadeportes.com
  • Fecha: 7 de noviembre
  • Hora: 6:50 pm

Tres equipos por el liderato

Las Águilas del América, la Máquina Celeste de Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara tienen 29 unidades y dos partidos restantes en la presente fase regular. El equipo de Coapa tendrá que encarar el Clásico Capitalino frente a los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario, mientras que, Huiqui y compañía se meterán al 'Volcán' y finalmente el 'Rebaño Sagrado' tendrá que verse las caras con el Club León.

Cabe recordar que, toda la información deportiva del futbol mexicano y del internacional la podrás seguir por la página de aztecadeportes.com y la App de TV Azteca Deportes.

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