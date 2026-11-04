Los partidos de Liga MX que TV Azteca transmitirá GRATIS el fin de semana del 6 al 8 de noviembre

Duelo de titanes desde el 'Volcán', los Tigres de la UANL recibirán a la Máquina Celeste de Cruz Azul en duelo correspondiente a la jornada 16 del Torneo Apertura 2026. Los pupilos de Joel Huiqui llegarán con la firme intención de sacar las tres unidades y no ceder ni un centímetro en la lucha por el liderato. Por otro lado, el equipo regiomontano querrá despedirse de su afición en el presente semestre con un buen resultado en la fase regular.

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Partido: Tigres vs Cruz Azul

Televisión: Azteca Siete

App: TV Azteca Deportes

Página: aztecadeportes.com

Fecha: 7 de noviembre

Hora: 6:50 pm

Tres equipos por el liderato

Las Águilas del América, la Máquina Celeste de Cruz Azul y las Chivas del Guadalajara tienen 29 unidades y dos partidos restantes en la presente fase regular. El equipo de Coapa tendrá que encarar el Clásico Capitalino frente a los Pumas de la UNAM en el Olímpico Universitario, mientras que, Huiqui y compañía se meterán al 'Volcán' y finalmente el 'Rebaño Sagrado' tendrá que verse las caras con el Club León.

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