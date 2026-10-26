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Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 14 del Apertura 2026

Solo quedan tres jornadas para que acabe el Apertura 2026 y la Liguilla comienza a tomar forma

Liga BBVA MX Apertura 2026 Queretaro vs Cruz Azul
Christian Ebere celebrates his goal 1-2 of Cruz Azul during the 14th round match between Queretaro vs (and) Cruz Azul as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Apertura 2026 at La Corregidora Stadium, on October 25, 2026 in Santiago de Queretaro, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

Escrito por: Francisco Fernández

Cada vez falta menos para que termine la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras la Jornada 14 este domingo 25 de octubre, la Liguilla comienza a tomar forma con el América manteniendo su liderato general con un partido pendiente y los Bravos de Juárez y Necaxa como los primeros eliminados del campeonato.

  1. América - 27 puntos
  2. Cruz Azul - 26 puntos
  3. Chivas - 26 puntos
  4. Atlas - 24 puntos
  5. Toluca - 23 puntos
  6. León - 22 puntos
  7. Rayados - 20 puntos
  8. Tijuana - 20 puntos
  9. Querétaro - 20 puntos
  10. Santos Laguna - 19 puntos
  11. Atlético de San Luis - 19 puntos
  12. Pumas 17 - puntos
  13. Pachuca - 16 puntos
  14. Puebla - 16 puntos
  15. Tigres - 15 puntos
  16. Atlante - 14 puntos
  17. Necaxa - 10 puntos
  18. Bravos de Juárez - 5 puntos

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Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

Cruz Azul termina semana perfecta

Solo el Cruz Azul pudo sumar los nueve puntos que estuvieron en disputa en esta jornada doble y con ello escaló hasta el subliderato general con 26 puntos, empatando a las Chivas y acechando al América.

En contraparte, el Querétaro se ha desinflado y luego de un arranque impresionante, sufrió tres derrotas esta semana que lo han sacado de la zona de Liguilla, luego de que llegó a estar en el segundo lugar general.

Las Chivas, Toluca y Tijuana, además de La Máquina, fueron los únicos equipos que pudieron sumar puntos en sus tres partidos de este semana y les ayudó a todos en sus aspiraciones de mantenerse en puestos de Liguilla.

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