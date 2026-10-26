Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 14 del Apertura 2026
Solo quedan tres jornadas para que acabe el Apertura 2026 y la Liguilla comienza a tomar forma
Cada vez falta menos para que termine la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras la Jornada 14 este domingo 25 de octubre, la Liguilla comienza a tomar forma con el América manteniendo su liderato general con un partido pendiente y los Bravos de Juárez y Necaxa como los primeros eliminados del campeonato.
- América - 27 puntos
- Cruz Azul - 26 puntos
- Chivas - 26 puntos
- Atlas - 24 puntos
- Toluca - 23 puntos
- León - 22 puntos
- Rayados - 20 puntos
- Tijuana - 20 puntos
- Querétaro - 20 puntos
- Santos Laguna - 19 puntos
- Atlético de San Luis - 19 puntos
- Pumas 17 - puntos
- Pachuca - 16 puntos
- Puebla - 16 puntos
- Tigres - 15 puntos
- Atlante - 14 puntos
- Necaxa - 10 puntos
- Bravos de Juárez - 5 puntos
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Cruz Azul termina semana perfecta
Solo el Cruz Azul pudo sumar los nueve puntos que estuvieron en disputa en esta jornada doble y con ello escaló hasta el subliderato general con 26 puntos, empatando a las Chivas y acechando al América.
En contraparte, el Querétaro se ha desinflado y luego de un arranque impresionante, sufrió tres derrotas esta semana que lo han sacado de la zona de Liguilla, luego de que llegó a estar en el segundo lugar general.
Las Chivas, Toluca y Tijuana, además de La Máquina, fueron los únicos equipos que pudieron sumar puntos en sus tres partidos de este semana y les ayudó a todos en sus aspiraciones de mantenerse en puestos de Liguilla.
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