Así queda la tabla de posiciones de la Liga BBVA MX, tras la Jornada 14 del Apertura 2026

Cada vez falta menos para que termine la fase regular del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y tras la Jornada 14 este domingo 25 de octubre, la Liguilla comienza a tomar forma con el América manteniendo su liderato general con un partido pendiente y los Bravos de Juárez y Necaxa como los primeros eliminados del campeonato.

América - 27 puntos Cruz Azul - 26 puntos Chivas - 26 puntos Atlas - 24 puntos Toluca - 23 puntos León - 22 puntos Rayados - 20 puntos Tijuana - 20 puntos Querétaro - 20 puntos Santos Laguna - 19 puntos Atlético de San Luis - 19 puntos Pumas 17 - puntos Pachuca - 16 puntos Puebla - 16 puntos Tigres - 15 puntos Atlante - 14 puntos Necaxa - 10 puntos Bravos de Juárez - 5 puntos

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Cruz Azul termina semana perfecta

Solo el Cruz Azul pudo sumar los nueve puntos que estuvieron en disputa en esta jornada doble y con ello escaló hasta el subliderato general con 26 puntos, empatando a las Chivas y acechando al América.

En contraparte, el Querétaro se ha desinflado y luego de un arranque impresionante, sufrió tres derrotas esta semana que lo han sacado de la zona de Liguilla, luego de que llegó a estar en el segundo lugar general.

Las Chivas, Toluca y Tijuana, además de La Máquina, fueron los únicos equipos que pudieron sumar puntos en sus tres partidos de este semana y les ayudó a todos en sus aspiraciones de mantenerse en puestos de Liguilla.

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