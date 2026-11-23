Luego de perder la Final del torneo Clausura 2026 tras caer en los últimos minutos ante Cruz Azul, los Pumas no pudieron volver a meterse a la Liguilla y quedaron eliminados en la última jornada del Apertura 2026 tras caer en casa con Rayados.

Con esta eliminación, las vacaciones iniciaron prematuramente para los Universitarios, pero no todos los jugadores estarán de regreso para el siguiente torneo y algunos contratos terminarán tras finalizar este año.

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Los jugadores que saldrían de Pumas tras finalizar el Apertura 2026

Tony Leone tendrá que salir de los Pumas tras finalizar el torneo Apertura 2026, luego de finalizar su préstamo con los Universitarios y para el siguiente torneo tendrá que regresar a los Rayados de Monterrey, equipo dueño de su carta.

Leone llegó a Pumas en enero de este año como refuerzo para la zona defensiva, y disputó 17 partidos en total entre Liga MX y Leagues Cup.

Este diciembre también terminará el contrato de Rodrigo López, lateral por derecha que llegó a la institución procedente de Querétaro en Apertura 2023 y disputó los 17 partidos de la fase regular y convirtió un gol, además de contribuir con tres asistencias.

El resto de los jugadores aun tienen contratos vigentes, aunque algunos más podrían salir de la institución en préstamo o en venta, aunque aun no han nada en concreto.

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