Salomón Rondón concluyó el torneo con 17 goles y se coronó como campeón de goleo del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con el Pachuca, tras una campaña histórica en la que fue factor clave para que los Tuzos se colaran a la Liguilla en el cierre del certamen.

Te puede interesar: Gabriel Milito lo dejó fuera de planes en Chivas, pero Matías Almeyda estaría dispuesto a rescatarlo

Salomón Rondón conquista su segundo título de goleo individual en la Liga BBVA MX

Esta es la segunda vez que el venezolano conquista el título de goleo de la Liga BBVA MX, luego de su presea del Clausura 2024 que compartida con Uriel Antuna, Diber Cambindo y Federico Viñas con ocho anotaciones cada uno.

La última vez que un campeón de goleo había anotado más de 15 goles en un torneo corto fue en el ya lejano Apertura 2009 en donde Emanuel ‘Tito’ Villa marcó 17 tantos con Cruz Azul.

👑 | 17 goles en 17 partidos check



¡DELANTERO DE ÉPOCA! pic.twitter.com/C4BVHznRWj — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 22, 2026

Rondón llegará a la Liguilla del Apertura 2026 con inercia goleadora tras haber marcado cuatro goles en tres de los últimos partidos del Pachuca y buscará continuar con su racha en los juegos decisivos.

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2026:

Salomón Rondón | Pachuca - 17 goles Henry Martin | América - 11 goles Juan Brunetta | Tigres - 10 goles Juninho | Pumas - 9 goles Óscar Estupiñán | Bravos de Juárez - 9 goles Federico Viñas | Toluca - 8 goles Lucas Ocampos | Necaxa - 7 goles

Te puede interesar: Efraín Juárez reaparece para hablar de Pumas tras su eliminación del Apertura 2026