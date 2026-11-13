Skip to main content
Quiero ver
Cargando partidos...
/Deportes/Internacional/Nota

Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY viernes 13 de noviembre del 2026; amistosos y Nations League

La actividad de la Fecha FIFA continúa este viernes con emocionantes encuentros en todo el mundo

2 minutos lectura
Escrito por: Francisco Fernández

A pesar de que las ligas están detenidas, la pelota sigue rodando alrededor del mundo en actividad de la Fecha FIFA de noviembre y este viernes 13 tendremos atractivos encuentros, tanto en la UEFA Nations League como de carácter amistoso.

Última Fecha FIFA del año y los equipos buscan cerrar este ciclo con resultados positivos, principalmente en Europa donde esta semana se cierra la primera fase de la Nations League y las potencias del continente buscan meterse a la zona de Playoffs.

Te puede interesar: En plena concentración de la Concacaf Nations League, Manchester United le quita a Pochettino a Estados Unidos y paga 10 millones de dólares por su fichaje

Los partidos de la Fecha FIFA de este viernes 13 de noviembre

UEFA Nations League

  • Moldavia vs Kazajistán | 11:00 horas
  • Países Bajos vs Grecia | 13:45 horas
  • Serbia vs Alemania | 13:45 horas
  • Escocia vs Macedonia del Norte| 13:45 horas
  • Eslovenia vs Suiza| 13:45 horas
  • Bulgaría vs Islandia| 13:45 horas
  • Eslovaquia vs Islas Feroe| 13:45 horas
  • Luxemburgo vs Estonia| 13:45 horas
  • Andorra vs Gibraltar| 13:45 horas
  • Liechtesntein vs Azerbaiyán| 13:45 horas

Concacaf Nations League

  • Bermudas vs Santa Lucia | 13:00 horas
  • Puerto Rico vs Dominica | 13:00 hors
  • Granada vs Saint Kitts y Nevis | 14:00 horas
  • Saint Martin vs El Salvador | 17:00 horas
  • Montserrat vs Nicaragua | 18:00 horas
  • Guatemala vs Canadá | 20:00 horas
  • Eliminatorias Copa Africana
  • Egipto vs Malawi | 13:00 horas
  • Mali vs Ruanda | 13:00 horas
  • Marruecos vs Niger | 14:00 horas

Amistosos internacionales

  • Argentina vs Uruguay | 17:00 horas
  • Colombia vs Chile | 18:00 horas
  • Ecuador vs Costa Rica | 18:00 horas
  • Perú vs Bolivia | 19:00 horas

Te puede interesar: Jamaica vs México: qué dicen las apuestas y los pronósticos para el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴