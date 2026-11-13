Los partidos de la Fecha FIFA que se jugarán HOY viernes 13 de noviembre del 2026; amistosos y Nations League

A pesar de que las ligas están detenidas, la pelota sigue rodando alrededor del mundo en actividad de la Fecha FIFA de noviembre y este viernes 13 tendremos atractivos encuentros, tanto en la UEFA Nations League como de carácter amistoso.

Última Fecha FIFA del año y los equipos buscan cerrar este ciclo con resultados positivos, principalmente en Europa donde esta semana se cierra la primera fase de la Nations League y las potencias del continente buscan meterse a la zona de Playoffs.

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Los partidos de la Fecha FIFA de este viernes 13 de noviembre

UEFA Nations League

Moldavia vs Kazajistán | 11:00 horas

Países Bajos vs Grecia | 13:45 horas

Serbia vs Alemania | 13:45 horas

Escocia vs Macedonia del Norte| 13:45 horas

Eslovenia vs Suiza| 13:45 horas

Bulgaría vs Islandia| 13:45 horas

Eslovaquia vs Islas Feroe| 13:45 horas

Luxemburgo vs Estonia| 13:45 horas

Andorra vs Gibraltar| 13:45 horas

Liechtesntein vs Azerbaiyán| 13:45 horas

Concacaf Nations League

Bermudas vs Santa Lucia | 13:00 horas

Puerto Rico vs Dominica | 13:00 hors

Granada vs Saint Kitts y Nevis | 14:00 horas

Saint Martin vs El Salvador | 17:00 horas

Montserrat vs Nicaragua | 18:00 horas

Guatemala vs Canadá | 20:00 horas

Eliminatorias Copa Africana

Egipto vs Malawi | 13:00 horas

Mali vs Ruanda | 13:00 horas

Marruecos vs Niger | 14:00 horas

Amistosos internacionales

Argentina vs Uruguay | 17:00 horas

Colombia vs Chile | 18:00 horas

Ecuador vs Costa Rica | 18:00 horas

Perú vs Bolivia | 19:00 horas

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