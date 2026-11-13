Jamaica vs México: qué dicen las apuestas y los pronósticos para el partido de la Liga de Naciones de la Concacaf

La Selección Mexicana volverá a disputar un partido oficial cuando visite a Jamaica por la ida de los Cuartos de Final de la Liga de Naciones de la Concacaf. El equipo de Rafael Márquez buscará conseguir una ventaja fuera de casa y, pese a sus resultados recientes, las apuestas lo colocan como favorito para llevarse la victoria en Kingston.

Sin embargo, el panorama no es tan sencillo para el combinado azteca. México llega con cuatro partidos sin ganar y tendrá enfrente a una selección que buscará aprovechar su localía. En este contexto, los pronósticos anticipan desde un triunfo ajustado del conjunto mexicano hasta un empate que dejaría abierta la eliminatoria.

¿Quién es favorito en las apuestas para el Jamaica vs México?

El balance de los momios consultados al 13 de noviembre coloca a México por delante de Jamaica. Las cuotas decimales para una victoria del equipo nacional se mueven aproximadamente entre 1.50 y 1.65, mientras que el empate ronda entre 3.70 y 4.10. El triunfo del conjunto caribeño ofrece valores más altos, aproximadamente de 4.50 a 6.60.

Gilberto Mora Gilberto Mora celebra su primera anotación con la Selección Mexicana. (David Leah/David Leah)

La lectura general es que México tiene más posibilidades de ganar según el mercado, aunque su favoritismo no asegura el resultado. Los rangos reúnen valores de distintas fuentes y momentos de actualización, por lo que pueden cambiar antes del inicio del encuentro.

Cabe resaltar que estos momios corresponden al resultado del partido de ida y no al equipo que conseguirá la clasificación a las Semifinales.

¿Qué marcador pronostican para el Jamaica vs México?

Entre los pronósticos consultados se repite una victoria ajustada de México por 2-1. Este escenario contempla que Jamaica pueda marcar frente a su afición, pero que la calidad individual del seleccionado mexicano termine por inclinar el encuentro a su favor.

Sin embargo, también aparecen análisis que anticipan un empate y un partido con pocas anotaciones. La falta de contundencia del conjunto mexicano y la localía de los caribeños son los principales argumentos para considerar una eliminatoria cerrada desde la ida.

Mexico vs Colombia - International Friendly Gilberto Mora celebrates his goal 1-1 of with Armando Gonzalez Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Colombia at M&T Bank Stadium, on September 26, 2026 in Baltimore, Maryland, United States. (David Leah/David Leah)

En los pronósticos de goles tampoco existe una tendencia unánime. Algunas previsiones apuntan a que ambos equipos marcarán y habrá al menos tres anotaciones; otras contemplan un máximo de dos goles entre las dos selecciones.

El balance general favorece a México, pero no permite anticipar una victoria cómoda. El 2-1 es uno de los marcadores planteados en los análisis, mientras que el empate se mantiene como una alternativa ante el momento que atraviesa el combinado azteca.

¿Cómo llega México al partido contra Jamaica?

Rafa Márquez buscará su primer triunfo al frente de la Selección Mexicana después de comenzar su proceso con dos empates y dos derrotas. El conjunto nacional igualó 1-1 ante Colombia y Perú, antes de caer 3-0 frente a Estados Unidos y 2-0 contra Chile.

En esos cuatro compromisos, México marcó dos goles y recibió siete. Ese balance explica las dudas que aparecen en los análisis, pese al favoritismo del conjunto mexicano en las apuestas.