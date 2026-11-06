Así como la tabla de los ganadores del Super Bowl tiene dos líderes, la lista de los quarterbacks más exitosos de la NFL tiene un nombre que sobresale por encima del resto. Tom Brady conquistó 7 anillos durante su carrera, una marca que ningún otro jugador ha conseguido igualar.

Mientras se confirmó que U2 vuelve a la NFL 25 años después de una noche que marcó a Estados Unidos, el récord de Brady sigue siendo una referencia difícil de alcanzar. El exmariscal de campo ganó seis veces con los New England Patriots y una con los Tampa Bay Buccaneers.

Los quarterbacks con más anillos de Super Bowl: El récord de Tom Brady que parece imposible de romper (Foto: IG / tombrady.)

El récord de Tom Brady en Super Bowl: uno por uno de los 7 anillos

Brady consiguió sus 7 títulos entre 2002 y 2021, contando el año de cada final disputada. Estos fueron sus triunfos:

Super Bowl XXXVI (2002): Patriots 20-17 Rams. Brady ganó su primer anillo y fue elegido MVP.

Patriots 20-17 Rams. Brady ganó su primer anillo y fue elegido MVP. Super Bowl XXXVIII (2004): Patriots 32-29 Panthers. Volvió a ser MVP tras una final decidida en los últimos segundos.

Patriots 32-29 Panthers. Volvió a ser MVP tras una final decidida en los últimos segundos. Super Bowl XXXIX (2005): Patriots 24-21 Eagles. Logró su tercer título y el bicampeonato.

Patriots 24-21 Eagles. Logró su tercer título y el bicampeonato. Super Bowl XLIX (2015): Patriots 28-24 Seahawks. Consiguió su cuarto anillo después de diez años sin ganar el campeonato.

Patriots 28-24 Seahawks. Consiguió su cuarto anillo después de diez años sin ganar el campeonato. Super Bowl LI (2017): Patriots 34-28 Falcons, en tiempo extra. Lideró una remontada histórica tras ir perdiendo 28-3.

Patriots 34-28 Falcons, en tiempo extra. Lideró una remontada histórica tras ir perdiendo 28-3. Super Bowl LIII (2019): Patriots 13-3 Rams. Sumó su sexto título con New England.

Patriots 13-3 Rams. Sumó su sexto título con New England. Super Bowl LV (2021): Buccaneers 31-9 Chiefs. A los 43 años, ganó en su primera temporada con Tampa Bay y obtuvo su quinto MVP de una final.

Tom Brady Nueva Inglaterra derrotaron 34-28 a Atlanta en el Super Bowl LI.

En total, Brady fue elegido MVP del Super Bowl en 5 ocasiones. Su último título también demostró que podía ganar fuera de New England, donde había construido la mayor parte de su legado.

Máximos ganadores de anillos del Super Bowl de la NFL

Brady lidera la clasificación individual con siete anillos. Detrás de él aparecen:

Charles Haley: 5 como jugador de los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys.

5 como jugador de los San Francisco 49ers y los Dallas Cowboys. Joe Montana: 4

4 Terry Bradshaw: 4

4 Ronnie Lott: 4

4 Rob Gronkowski: 4

Tom Brady GREEN BAY, WISCONSIN - JANUARY 24: Tom Brady #12 of the Tampa Bay Buccaneers warms up prior to their NFC Championship game against the Green Bay Packers at Lambeau Field on January 24, 2021 in Green Bay, Wisconsin. (Photo by Stacy Revere/Getty Images) (Stacy Revere/Getty Images)

La marca del histórico quarterback resulta todavía más llamativa porque sus 7 anillos superan los 6 títulos que consiguieron tanto los Patriots como los Pittsburgh Steelers, las franquicias más ganadoras del Super Bowl. Brady tiene la marca más difíciles de superar en la historia de la NFL