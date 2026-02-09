¡ÚLTIMA HORA! Así queda la tabla de los ganadores del Super Bowl, tras la edición 2026

Tal y como lo anticiparon los pronósticos, el Super Bowl 2026 se definió con los goles de campo y algunos errores, debido a las sólidas defensivas de Seattle Seahwaks y New England Patriots y los Halcones Marinos levantaron su segundo trofeo Vince Lombardi, dejando a los Pats con las ganas de escaparse en la tabla histórica de máximos ganadores de la NFL.

Tabla histórica de máximos ganadores del Super Bowl

Los New England Patriots se quedaron muy cerca de separarse del historial de máximos ganadores de la NFL y se quedaron con seis trofeos Vince Lombardi, empatados con los Pittsburgh Steelers.

Por su parte, los Seattle Seahawks sumaron su segundo campeonato de la NFL y se unieron a la lista de siete equipos bicampeones del Super Bowl.

Lista de ganadores del Super Bowl:

New England Patriots - 6

Pittsburgh Steelers - 6

Dallas Cowboys - 5

San Francisco 49ers - 5

Kansas City Chiefs - 4

Green Bay Packers - 4

New York Giants - 4

Denver Broncos - 3

Las Vegas Raiders - 3

Washington Commanders - 3

Miami Dolphins - 2

Los Angeles Rams -2

Philadelphia Eagles - 2

Indianapolis Colts - 2

Baltimore Ravens - 2

Tampa Bay Buccaneers - 2

Seattle Seahawks - 2

Chicago Bears - 1

New York Jets - 1

New Orleans Saints - 1

