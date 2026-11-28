Una historia como la de Rey Mysterio se merece terminar a lo grande y así sucederá, luego del anuncio del propio luchador, en el que reveló que el 12 de junio luchando en el Estadio Azteca, le dirá adiós al deporte en el que es considerado una verdadera leyenda de los encordados mundialmente.

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No hay nadie como Rey Mysterio, en cuanto a su habilidad, técnica y movimientos; y así ha sido desde su debut por allá del año 1989, por lo que luego de 37 años se despedirá en un escenario conocido mundialmente.

Mysterio afinó su calidad con el paso del tiempo y ahora como uno de los veteranos de WWE, conservando su condición física y aún luciendo un cuerpo atlético, se despedirá a la altura de un grande conservando todo eso que lo hizo gigante, pese a su 1.68 m de estatura, que siempre lo condicionó ante bestias como Big Show, Undertaker, Kane y otros gigantes de la WWE.

Con múltiples campeonatos incluyendo el peso pesado de WWE, Mysterio ya está como activo en el Salón de la Fama de WWE y lo que viene es un periodo de casi seis meses de despedidas, hasta la fecha final que el propio luchador anuncio.

Estas fueron las palabras de Rey Mysterio sobre su adiós a la lucha libre a los 51 años de edad

Rey Mysterio, luego de Survivor Series que se celebró en Houston, Texas, estuvo en un progama en vivo de WWE y ahí dio noticias importantes.

Mysterio explicó que su retiro será en el Estadio Azteca, el 12 de junio con un evento oficial de WWE.

Las palabras cimbraron el ambiente de la lucha libre e instantes después fue consolado por figuras de la lucha libre por esta noticia.

El 12 de Junio de 2027 tendremos la lucha final de Rey Mysterio en el Estadio Banorte de Ciudad de México 😱



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