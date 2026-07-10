WWE: El día que Rey Mysterio ganó su primer campeonato y lo perdió minutos después

Una de las razones por las cuales la WWE ha sido un auténtico éxito en México en las últimas décadas deriva del nivel que los luchadores mexicanos han tenido en la empresa. Y si bien Rey Mysterio nació en territorio estadounidense, la realidad es que es un representativo importante para el país.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Rey Mysterio es, sin duda, una de las figuras más grandes que existen en la WWE, miembro del Salón de la Fama y activo con más de 50 años de edad. Por tal motivo, no está de más recordar cuando ganó su primer título mundial para perderlo solo minutos después en la misma empresa.

El día que Rey Mysterio alcanzó la fama y el infierno en la WWE

Todo ocurrió después del Money in the Bank del 2011, evento que trajo consigo el título vacante de la WWE luego de que CM Punk abandonara la empresa. Esta situación trajo consigo un torneo en donde se dio a conocer el nombre del monarca, siendo este el propio Rey Mysterio.

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Los reinados más cortos del Campeonato de la #WWE en la historia.



1. André el Gigante - 01:48

2. Seth Rollins - 2:00

3. Yokozuna - 2:06

4. John Cena - 3:33

5. Daniel Bryan - 4:07

6. Roman Reigns - 5:15

7. Randy Orton - 22:55

8. Rey Mysterio - 1 h 45 min

9. Triple H - 2 horas

10.… pic.twitter.com/nHNyhMSoKy — Planeta Wrestling (@Planeta_Wrest) July 9, 2026

Rey Mysterio obtuvo el título más importante de la WWE venciendo a al rudo The Miz en la gran final del Monday Night RAW. Todo era dicha y euforia para el propio mexicano; sin embargo, la situación cambió por completo tan solo dos horas después con la inclusión a la trama de John Cena.

Triple H, en ese entonces gerente de la WWE, obligó a Rey a defender su título esa misma noche frente a John Cena dos horas después de haberlo obtenido. La batalla fue dura e intensa; sin embargo, al final fue John quien se quedó con el triunfo, dejando con un sabor amargo a Mysterio.

¿Cuándo se retirará Rey Mysterio de la lucha libre profesional?

Con más de 50 años de edad, así como distintas lesiones en su cuerpo, se vislumbra que Rey Mysterio confirme su retiro de la lucha libre profesional entre este año y el 2027. Se espera, además, que el nacido en San Diego sea retirado por su hijo Dominik, quien es uno de los rostros actuales de la WWE.