Luchador entra al quite y hace una aclaración sobre el réferi El Búho: Era un hombre muy cotorro y le gustaba ser partícipe en los encuentros

El réferi El Búho, quien murió el miércoles en un evento de lucha libre en el Estado de Hidalgo ha dejadio un gran vació por su partida a la Arena Celestial, pero paralelamente también se ha sucitado una polémica y una ola de comentarios y opiniones en la que muchos han enjuiciado a Hijo de Fishman por ser quien le aplicó un movimiento de la lucha libre cuando el juez en el ring, una persona de 75 años en apariencia no estaba involucrada en el desarrollo.

Sin embargo, es altamente probable que en el desarrollo y la secuencia como se creó esa lucha, tenía una especie de intervención, todo en el show propio del pancracio. Sin embargo el evento de salió de control cuando el castigo de Fishman terminó con la vida del señor quien ha sido recordado por sus compañeros en el deporte y despedido por la afición y sus familiares.

Uno de los luchadores que se ha pronunciado es El Hijo del Santo, quien destacó que Fishman no es para nada el culpable, pues fue un accidente de este deporte que es de altísimo riesgo y en el que los participantes asumen siempre ese riesgo. Recordó Santo que cuando murió en 2019 Silver King, tampocó fue culpa de Juventud Guerrera y cuando falleció Hijo del Perro Aguayo en el ring ante Rey Mysterio, tampocó fue la culpa de Rey.

Muchos aficionados y la enorme población que se han enterado del caso han levantado la voz y señalan rotundamente a Fishman de ser el actor material de ese asesinato.

Rokambole Jr, entra al quite, deslinda a Fisman y recuerda que Búho siempre quería participar en las luchas

Con una trayectoría en la lucha libre, con el deporte en sus venas al ser miembro de una enorme dinastía como lo es la de los Villanos, Rokambole también quiso hablar al respecto y explicó su experiencia luchando en Hidalgo teniendo al réferi El Búho como encargado de la justicia.

"Conviví mucho con él en vestidores casi todas las veces que fui al estado de Hidalgo y era un hombre muy cotorro", adelantó Rokambole mientras lamentaba la muerte, y abundó en un hecho que podría ser determinante en este asunto "y le gustaba ser partícipe en los encuentros".

Es decir Rokambole sabe que Búho participaba activamente y las historias en el ring caminaban teniéndolo a él también como un protagonista.

Sobre todo, también Rokambole explica que Hijo de Fishman es un hombre que jamás haría un acto de ese calibre, con esa mala intención y con ese final, por lo que pidió "no sabe nada, es gente necesitada de atención y en esta ocasió. se perdió una vida".

"A mi amigo y compañero señalado por los medios le conozco perfectamente y sin santificar a nadie se que en su interior no estaba el cometer una injuria de ese grado, es un ser humano y en el fondo es muy noble", acotó Rokambole, hijo de Villano V y quien sabe muy del tema dejando una serie de argumentos con sustento.