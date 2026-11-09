Así como los expertos hablan de entrenar fuerza, también hay recomendaciones sobre cómo adaptar la actividad física cuando aparecen los primeros síntomas de una enfermedad. Ante un resfriado, mantener la rutina habitual no siempre es una buena decisión: escuchar al cuerpo y ajustar el esfuerzo puede ser fundamental. Marcos Flórez derribó un mito.

Mientras que los especialistas dan consejos de fitness, Marcos Flórez, entrenador y director de Estarenforma, explicó por qué no conviene exigirle demasiado al organismo durante un proceso infeccioso. Además, desmintió una creencia extendida: sudar durante el ejercicio no elimina el resfriado ni acelera su recuperación.

Marcos Flórez, entrenador, derriba un mito milenario: “Sudar no elimina el resfrío” (Foto: IG Marcos Florez)

Hay que evitar ejercitarse si estamos enfermos, según Marcos Flórez

Un picor de garganta, congestión o sensación de cansancio pueden aparecer antes de que el cuadro se manifieste por completo. Para Flórez, es importante distinguir entre molestias leves y señales de malestar general que hacen recomendable suspender el entrenamiento.

“Puede ser un error mantener un entrenamiento intenso cuando hay infección o signos muy evidentes de malestar y fatiga aunque incluso no haya fiebre”, explicó el entrenador.

La fiebre no es la única señal que debemos tener en cuenta. Los dolores musculares generalizados, la debilidad y el cansancio inusual también indican que el cuerpo necesita descanso. Ante dificultad para respirar o molestias en el pecho, se debe evitar el ejercicio y buscar orientación médica.

Entrenar cuando te sientes mal, no te hará sentir mejor

Durante una infección, sumar una sesión exigente implica más trabajo cardiovascular y respiratorio, además de acumular fatiga. Por eso, aunque no siempre sea necesario permanecer en cama, conviene dejar de lado los entrenamientos intensos.

Si los síntomas son leves y la persona se encuentra suficientemente bien, caminar o realizar movimientos suaves puede ser una alternativa. En cualquier caso, la actividad debe adaptarse a cómo evoluciona el malestar.

Mejores frases de Marcos Flórez

El entrenador remarcó que la intensidad debe reducirse desde las primeras señales de enfermedad y que no hay que confundir constancia con ignorar el cansancio.

“Si estás empezando a encontrarte mal, debes reducir la intensidad del ejercicio. Sudar no elimina el resfriado”, señaló. También advirtió: “En la propia sesión vamos a tolerar peor el esfuerzo”.

La recomendación es priorizar la recuperación y no intentar cumplir con la rutina a cualquier precio. Si el organismo muestra señales de fatiga, descansar también forma parte del cuidado físico.