Marcos Vázquez, experto en fitness: “Esto es lo que te ayuda a proteger los huesos y prevenir fracturas con la edad”

Así como expertos fitness recomiendan entrenar fuerza, cuidar la salud ósea también requiere prestar atención a los hábitos que se mantienen desde edades tempranas. La pérdida de estrógenos durante la menopausia puede afectar los huesos y aumentar el riesgo de osteoporosis, especialmente en las mujeres, dice Marcos Vázquez.

Mientras especialistas en longevidad dan consejos, el entrenador personal Marcos Vázquez, conocido en redes sociales como @fitnessrevolucionario, explicó por qué conviene preparar el cuerpo antes de llegar a los 50 años. Su recomendación incluye el entrenamiento de fuerza.

|Foto: IG @fitness.revolucionario

¿Cómo proteger huesos y prevenir fracturas?

Vázquez considera que el ejercicio físico es una de las principales herramientas para prevenir la osteoporosis y las fracturas. El entrenamiento de fuerza ayuda a conservar la masa muscular y mantener la movilidad, pero también es importante incorporar estímulos que favorezcan la salud de los huesos.

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El entrenador advirtió que no conviene esperar a la menopausia para empezar a cuidar la estructura ósea. Según explicó, “la fractura a los 60 años empieza a forjarse a los 30 años”. Por eso, desarrollar una buena reserva ósea durante la juventud puede ayudar a afrontar mejor los cambios asociados con el envejecimiento.

Entre las actividades que pueden complementar las pesas, mencionó los ejercicios con impacto, como correr, saltar la comba y practicar movimientos pliométricos. También destacó los ejercicios que implican cargas en distintos planos y cambios de dirección. La intensidad debe adaptarse a la condición física de cada persona y ser gradual.

Mejores consejos y frases de Marcos Vázquez

Una de las cifras que destacó Vázquez es el posible efecto protector de aumentar la masa ósea antes de la menopausia. “Para una mujer a partir de los 50 elevar un 10% la masa ósea reduce un 50% el riesgo de fracturas, pero no solo vale entrenar fuerza”, señaló.

El mensaje central es que la prevención debe comenzar antes de que aparezcan las consecuencias de la pérdida ósea. Mantener una rutina de fuerza y combinarla con ejercicios de impacto adecuados permite trabajar distintas capacidades físicas.

La menopausia trae cambios hormonales que pueden afectar la composición corporal y la salud de los huesos. Por eso, Vázquez insiste en no limitar el ejercicio a una etapa concreta de la vida: preparar el cuerpo desde la juventud puede ser importante para conservar la autonomía y reducir riesgos en la vejez.

