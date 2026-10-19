Decepcionó y fue criticado por la afición de Cruz Azul, hoy es uno de los mejores en la MLS

La Máquina de Cruz Azul se dice lista para enfrentar el último tercio de la temporada regular con miras a la Liguilla del torneo Apertura 2026, misma en la que el cuadro de Joel Huiqui desea sumar su segundo campeonato de forma consecutiva luego de lo que ocurrió en el Clausura 2026.

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Para ello, Cruz Azul cuenta con una de las mejores plantillas que existen en el futbol mexicano, pues de acuerdo con Transfermarkt el plantel celeste es el segundo más costoso solo por debajo de América. Sin embargo, pese a ello hubo un jugador que nunca pudo destacar en el club.

¿Qué jugador no destacó en Cruz Azul y hoy es figura en la MLS?

Logró formar parte del campeonato de la Concachampions obtenido el año pasado y, de hecho anotó en la gran final ante el San Jose Earthquakes; sin embargo, la realidad es que Mateusz Bogusz nunca pudo ser ese elemento que Cruz Azul y el resto de su afición esperaban.

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Para poner en contexto, la directiva celeste desembolsó alrededor de 10 millones de dólares al LAFC por hacerse de sus servicios, pues consideraban que tenía todo para sobresalir en la Liga BBVA MX. Tristemente para su causa, el polaco quedó muy por debajo de las expectativas.

Consciente de esta situación, la Máquina tomó la decisión de prescindir de sus servicios y mandarlo al Houston Dynamo de la MLS, institución que ha sacado la mejor parte del polaco y que, en solamente 31 partidos, ya registra nueve anotaciones y dos pases a gol.

¿Cuáles fueron los números de Mateusz Bogusz en Cruz Azul?

Si bien logró el título de la Copa de Campeones de la Concacaf, en esencia los números de Mateusz Bogusz no fueron los mejores en Cruz Azul, institución en la que únicamente registró tres anotaciones y siete asistencias en 2,079 minutos distribuidos en 39 compromisos.