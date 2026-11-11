Max Verstappen: “Siempre pienso que soy el mejor piloto de la Fórmula 1; si no, lo dejaría”

Así como Checo Pérez ha dejado frases increíbles, su excompañero de equipo en Red Bull, Max Verstappen, también volvió a llamar la atención con una declaración sobre su confianza al volante. El neerlandés aseguró que todavía se considera el mejor piloto de la parrilla, pese a que no consigue el campeonato mundial desde 2024.

Mientras que Verstappen ya tuvo otras frases célebres, esta vez dejó en claro que su mentalidad no ha cambiado desde que llegó a la máxima categoría. En una charla con los medios antes del Gran Premio de São Paulo, explicó que dejaría de competir si alguna vez perdiera esa convicción.

Max Verstappen (REUTERS)

Max Verstappen asegura que se considera el mejor piloto de la Fórmula 1

Cuando le preguntaron si todavía se considera el mejor piloto de la Fórmula 1, el cuatro veces campeón del mundo respondió sin dudar: “Siempre lo pienso. ¡Si no, lo dejaría!”.

El neerlandés también recordó que esa confianza lo acompaña desde sus primeros pasos en la Fórmula 1. Debutó en 2015 con Toro Rosso, cuando tenía apenas 17 años, y aunque sabía que todavía tenía mucho por aprender, ya confiaba en él.

Max Verstappen (REUTERS)

“En 2015 también sabía que todavía tenía mucho que aprender. Pero ya tenía en la cabeza que tenía el potencial para ser el mejor”, explicó Verstappen.

¿Cómo está Max Verstappen en la Fórmula 1 en este campeonato 2026?

La temporada 2026 tuvo momentos complicados para Verstappen y Red Bull. El equipo comenzó el año lejos del ritmo de sus principales rivales con sus nuevas unidades de potencia desarrolladas junto a Ford, pero logró recuperar competitividad en la segunda parte del campeonato.

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Verstappen consiguió victorias en Baréin, Singapur y México, y destacó que el rendimiento de un competidor también depende del monoplaza que tenga a disposición. “Lo que pasa es que en Fórmula 1 también dependes de tu coche. Últimamente, hemos vuelto a tener las cosas razonablemente bien ordenadas. Y entonces llegan las victorias”, comentó.

En el Gran Premio de Brasil protagonizó otra remontada destacada: salió desde el puesto 21 por una penalización de motor y terminó segundo, detrás de Lando Norris. Fue el tercer año consecutivo en que consiguió subir al podio en Interlagos después de comenzar desde el fondo de la parrilla.

Con tres carreras todavía por disputarse, Verstappen busca conservar el segundo puesto del campeonato, mientras mantiene intacta la confianza que, según sus propias palabras, considera indispensable para seguir compitiendo.