Max Verstappen, piloto de F1 neerlandés: “Siempre quiero más, nunca estoy satisfecho y sigo trabajando”

Max Verstappen es un campeón nato de la Fórmula 1. El neerlandés conquistó cuatro campeonatos del mundo con Red Bull y protagonizó una de las temporadas más dominantes de la categoría. Sin embargo, una frase de aquella etapa permite entender cómo afronta un desafío totalmente distinto en 2026.

“Siempre quiero más, nunca estoy satisfecho y sigo trabajando”, expresó el piloto en una declaración recogida por DAZN en septiembre de 2023. Tres años después, Red Bull ya no domina cada fin de semana y Verstappen persigue una victoria que todavía no llega esta temporada.

¿Cuándo dijo Max Verstappen que nunca está satisfecho?

La frase apareció publicada en septiembre de 2023, cuando Verstappen y Red Bull imponían el ritmo en la Fórmula 1. Para entonces, el piloto acababa de conseguir en Italia su décima victoria consecutiva, una marca inédita en el campeonato.

Max Verstappen celebra en el GP de Países Bajos 2021|Reuters

El neerlandés terminó aquel año con 19 triunfos en 22 Grandes Premios, además de su tercer título mundial. En 2024 sumó su cuarta corona. Esos resultados explican por qué sus palabras quedaron asociadas con el dominio de Red Bull, aunque hoy tienen una lectura diferente.

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¿Cuántas victorias tiene Verstappen en la F1 2026?

Hasta antes del Gran Premio de Azerbaiyán, Verstappen no ha ganado ninguna carrera de la temporada 2026, aunque sí ha subido seis veces al podio. Cuatro de esas actuaciones llegaron en sus cinco Grandes Premios más recientes.

Los resultados recientes muestran una recuperación de Verstappen en la temporada, pero el propio piloto considera que Red Bull todavía necesita mejorar. Antes de competir en Bakú, reconoció que quiere ganar al menos una carrera en 2026. También explicó que, incluso en sus podios recientes, el equipo no siempre tuvo el ritmo necesario para pelear por la victoria.

|REUTERS

El próximo objetivo de Max Verstappen en la Fórmula 1

El siguiente reto es el Gran Premio de Azerbaiyán, programado del 24 al 26 de septiembre. Verstappen ya ganó dos veces en el circuito callejero de Bakú, pero advirtió que Red Bull aún está por detrás de Mercedes y McLaren en ritmo de carrera. No obstante, seguirá en busca de aquella primera victoria en el 2026.

En 2023, la exigencia de Verstappen lo acompañó mientras batía récords. Hoy la misma idea aparece en otro escenario: el de un campeón que trabaja con Red Bull para regresar a lo más alto del podio.