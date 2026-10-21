Sergio Checo Pérez, piloto mexicano: “Ser compañero de Verstappen es el peor trabajo del mundo”

Mientras que Sergio “Checo” Pérez opinó de otro piloto de la Fórmula 1, en esta ocasión el mexicano recordó su complicada experiencia en Red Bull, donde compartió equipo con Max Verstappen entre 2021 y 2024. “Ser compañero de Verstappen es el peor trabajo del mundo”, dijo el tapatío.

Así como Checo había dicho qué debería suceder para que él gane la F1, ahora volvió a hablar sobre los obstáculos que encontró durante su etapa con el equipo austriaco. En una entrevista con el canal de YouTube Oso Trava, el actual piloto de Cadillac explicó las dificultades de ocupar el segundo asiento de Red Bull.

Checo Pérez explicó por qué era tan difícil ser compañero de Verstappen

Pérez recordó que, cuando llegó a Red Bull, era consciente de que el proyecto estaba construido alrededor de Verstappen. Según relató, Christian Horner, entonces director de la escudería, le explicó desde el principio que el equipo competía con dos monoplazas por obligación, pero que el proyecto tenía como eje al neerlandés.

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El mexicano aseguró que aceptó esas condiciones con la intención de contribuir al desarrollo del coche y ayudar al equipo. Sin embargo, con el paso de las temporadas, notó las diferencias en el rendimiento del monoplaza.

“Ya solo ser compañero de Max es difícil, pero ser compañero de Max en Red Bull es el peor trabajo que hay en la Fórmula 1, pero muy lejos”, afirmó Checo durante la conversación.

Las mejoras de Red Bull complicaron la etapa de Checo Pérez

El mexicano también recordó que, al comienzo de 2022, llegó a sentirse capaz de competir por el campeonato. El coche se adaptaba mejor a su estilo de conducción y, desde el simulador, incluso conseguía tiempos más rápidos que los de Verstappen.

La situación cambió cuando llegaron las actualizaciones al monoplaza. “Cuando llegan las mejoras hay una dirección muy clara en la que se tiene que ir y ahí es cuando yo empiezo a tener problemas”, señaló. El mexicano describió que dejó de tener el control necesario en las curvas y comenzó a preocuparse por evitar accidentes.

El problema, según su relato, volvió a repetirse en 2023. En tanto, la campaña 2024 terminó siendo especialmente complicada para Pérez, que finalizó octavo en el campeonato mientras Verstappen conquistaba su cuarto título mundial. Red Bull decidió no renovar su contrato para 2025.

Después la salida de Checo, tanto Liam Lawson, como Yuki Tsunoda y actualmente Isack Hadjar tampoco lograron igualar el rendimiento de Verstappen.

