Lee Fryer conquistó la medalla de plata en los Juegos Paralímpicos de Paris 2024 con Reino Unido en la prueba de baloncesto en silla de ruedas; sin embargo, su vida ha dado un giro radical tras ser acusado de 17 cargos penales, 11 de ellos por violación, contra una misma mujer en Inglaterra, España y Sudáfrica entre mayo 2021 y mayo 2026.

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Medallista paralímpico es acusado por 17 cargos de violación

Fryer, quien fue detenido en julio del 2026, compareció ante la corte de Leeds el pasado jueves 19 de noviembre a través de una videollamada de desde la prisión y se declaró no culpable de 16 cargos por estrangulamiento intencional, agresión, conducta controladora, posesión de sustancias ilícitas, obstrucción de la justicia y otros delitos.

El atleta también es señalado por voyerismo por observar a una mujer sin su consentimiento “con el objetivo de obtener gratificación sexual”; sin embargo, por este cargo no presentó declaración.

De acuerdo con las declaraciones, Fryer es acusado de violación en diversas modalidades contra una mujer en España entre septiembre del 2023 y marzo del 2024. Entre el 2024 y 2026 habría reincidido, pero esta vez en Sudáfrica e Inglaterra.

Fryer fue separado del equipo británico de baloncesto en silla de ruedas desde julio pasado, cuando fue detenido. De ser encontrado culpable podría ser sentenciado a cadena perpetua.

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