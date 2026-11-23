Prisca Awiti anunció oficialmente su retiro del deporte de alto rendimiento a sus 30 años con un mensaje compartido a través de sus redes sociales en donde agradeció el apoyo recibido durante su carrera por parte de la Conade y el Comité Olímpico Mexicana (COM).

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Prisca Awiti anuncia su retiro oficial del deporte de alto rendimiento

Prisca Awiti se colgó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría femenil de menos de 63 kilogramos femenil tras caer en la final frente a la eslovena Andreja Leski.

Awiti se convirtió en la primera judoca mexicana en la historia de los Juegos Olímpicos y consolidó como una de las figuras más importantes del deporte olímpico mexicano.

La judoca también representó a México en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en donde obtuvo una destacada participación, y conquistó la plata en los Campeonato Panamericanos de 2021 y 2023 y bronce en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Awiti nació en Londres, Inglaterra, el 20 de febrero de 1996. Hija de padre keniano y madre mexicana, optó por representar a México en competiciones internacionales por considerar que se sentía más valorada y con un trato más humano hacia los deportistas.

“Después de más de 20 años dedicados al deporte que amo, ha llegado el momento de dar un paso atrás del judo competitivo y cerrar un capítulo que ha sido una gran parte de mi vida. Han sido más de dos décadas de pararme en el tatami, perseguir mis sueños, celebrar las victorias, aprender de las derrotas y constantemente impulsarme para convertirme en alguien mejor”, escribió Awiti en sus redes sociales.

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