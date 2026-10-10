Los mejores 4 EJERCICIOS para fortalecer las piernas y los GLÚTEOS sin salir de casa

Muchas personas consideran que las piernas y la zona del glúteo son las más propensas a tener un desarrollo espectacular si se trabajan a la perfección. Por tal motivo, en los siguientes párrafos podrás conocer hasta 4 ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar.

Alianza Caliente.MX | Selección Nacional

Se sabe que, para bajar de peso, se debe combinar una dieta alimenticia con una idónea rutina de ejercicios que te ayuden a fortalecer y tonificar el cuerpo, y más cuando estos movimientos los haces desde casa. Ante ello, no está de más que conozcas las mejores recomendaciones para las piernas y los glúteos.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para piernas y glúteos en casa?

Puente de glúteos: Ya sea para hombres y mujeres por igual, en este tipo de ejercicios tendrás que ponerte boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el piso para, posteriormente, elevar la cadera contrayendo los glúteos hacia arriba.

Ya sea para hombres y mujeres por igual, en este tipo de tendrás que ponerte boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el piso para, posteriormente, elevar la cadera contrayendo los glúteos hacia arriba. Sentadillas : En este movimiento tendrás que separar los pies a la altura de los hombros y bajar la cadera con la espalda recta, logrando así tonificar los muslos y la zona del trasero.

: En este movimiento tendrás que separar los pies a la altura de los hombros y bajar la cadera con la espalda recta, logrando así tonificar los muslos y la zona del trasero. Elevación de talones: Expertos recomiendan pararte derecho y subir sobre la punta de los pies, un ejercicio que, además de ser sencillo, trabaja la estabilidad de las piernas y las pantorrillas.

Si solo pudieras elegir 5 ejercicios para entrenar piernas, estos serían una gran opción. 👇 https://t.co/7gu3FAgXBR — Rafa Alpha (@RafaAlphaX) June 26, 2026

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Zancadas: En estos ejercicios la persona tendrá que dar un paso hacia adelante o atrás mientras baja la cadera al punto de que las rodillas formen un ángulo de 90 grados, movimiento que hará que las piernas luzcan más estéticas.

¿Qué alimentos ayudan a tonificar las piernas y los glúteos?

Existen una serie de alimentos que ayudan a generar más músculo en distintas zonas del cuerpo, entre ellas las piernas y los glúteos. Entre los más consumidos destacan el pescado (atún y salmón), las carnes magras, los lácteos bajos en grasa y los huevos gracias a su alto contenido de proteína.