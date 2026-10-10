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Los mejores 4 EJERCICIOS para fortalecer las piernas y los GLÚTEOS sin salir de casa

Si lo que quieres es tener piernas y glúteos de alarido en este cierre del año, no dudes en realizar esta serie de ejercicios desde la comodidad de tu hogar.

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|Pexels

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

Muchas personas consideran que las piernas y la zona del glúteo son las más propensas a tener un desarrollo espectacular si se trabajan a la perfección. Por tal motivo, en los siguientes párrafos podrás conocer hasta 4 ejercicios que puedes hacer desde la comodidad de tu hogar.

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Se sabe que, para bajar de peso, se debe combinar una dieta alimenticia con una idónea rutina de ejercicios que te ayuden a fortalecer y tonificar el cuerpo, y más cuando estos movimientos los haces desde casa. Ante ello, no está de más que conozcas las mejores recomendaciones para las piernas y los glúteos.

¿Cuáles son los mejores ejercicios para piernas y glúteos en casa?

  • Puente de glúteos: Ya sea para hombres y mujeres por igual, en este tipo de ejercicios tendrás que ponerte boca arriba con las rodillas dobladas y los pies en el piso para, posteriormente, elevar la cadera contrayendo los glúteos hacia arriba.
  • Sentadillas: En este movimiento tendrás que separar los pies a la altura de los hombros y bajar la cadera con la espalda recta, logrando así tonificar los muslos y la zona del trasero.
  • Elevación de talones: Expertos recomiendan pararte derecho y subir sobre la punta de los pies, un ejercicio que, además de ser sencillo, trabaja la estabilidad de las piernas y las pantorrillas.

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  • Zancadas: En estos ejercicios la persona tendrá que dar un paso hacia adelante o atrás mientras baja la cadera al punto de que las rodillas formen un ángulo de 90 grados, movimiento que hará que las piernas luzcan más estéticas.

¿Qué alimentos ayudan a tonificar las piernas y los glúteos?

Existen una serie de alimentos que ayudan a generar más músculo en distintas zonas del cuerpo, entre ellas las piernas y los glúteos. Entre los más consumidos destacan el pescado (atún y salmón), las carnes magras, los lácteos bajos en grasa y los huevos gracias a su alto contenido de proteína.

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