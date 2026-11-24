La Selección Mexicana deberá superar un filtro deportivo antes de pensar en medirse ante las potencias de Sudamérica, ya que su participación en la Copa América 2028 no está garantizada y dependerá de su desempeño en la próxima edición de la Copa Oro.

Tras casi dos años de negociaciones, la Conmebol y la Concacaf confirmaron un nuevo acuerdo para celebrar el certamen continental en Estados Unidos del 9 de junio al 9 de julio de 2028. La competencia repetirá el formato utilizado en 2024 con 16 selecciones participantes, de las cuales 10 pertenecerán a Sudamérica y seis corresponderán a Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Para conseguir uno de esos seis boletos regionales, el conjunto dirigido por Rafael Márquez tendrá que ubicarse entre los seis mejores equipos de la Copa Oro 2027, torneo que se disputará del 17 de junio al 11 de julio con 16 representativos nacionales.

“Las seis selecciones de Concacaf que participarán en la CONMEBOL Copa América 2028 obtendrán su clasificación por mérito deportivo, a través de la Copa Oro Concacaf 2027, que se disputará del 17 de junio al 11 de julio de 2027. Este proceso permitirá a las Asociaciones Miembro de Concacaf competir por un lugar en el torneo a través de sus resultados en el terreno de juego”, se lee en el comunicado dado a conoocer por la Concacaf.

El camino de México a la Copa América

El boleto continental exige que México alcance, como piso mínimo, los cuartos de final en la justa veraniega de nuestra área. Avanzar a las semifinales asegurará de inmediato su presencia en Estados Unidos, mientras que una eventual eliminación en la ronda de los ocho mejores dejaría su clasificación sujeta al criterio de desempate o repechaje que establezca la confederación.

La Selección Mexicana llegará a esa cita como vigente campeona de la Copa Oro, un factor que añade presión deportiva a la defensa de su título regional. De los 16 combinados que competirán en el verano de 2027, diez quedarán marginados de la Copa América.

Concacaf President Victor Montagliani announces the extension of our strategic partnership with CONMEBOL to co-organize the 2028 Copa América in the United States.



Six Concacaf national teams will earn their place through the 2027 Concacaf Gold Cup.🏆



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El presidente de la Concacaf, Víctor Montagliani, señaló que la continuidad de esta alianza busca impulsar el desarrollo del futbol y ofrecer escenarios de mayor exigencia competitiva para las selecciones del área.

En caso de concretar el pase, la Copa América 2028 representará una prueba de alto calibre para el proyecto de Márquez en pleno ciclo rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Las sedes, el calendario de partidos y los detalles finales del mecanismo clasificatorio serán anunciados en fechas posteriores.

El calendario de la Copa América 2028 contempla 25 días de partidos, aunque hasta el momento se desconocen los estadios sedes.