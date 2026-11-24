El 2026 está a punto de terminar y, con él, la primera participación de Rafael Márquez al mando de la Selección Mexicana. El técnico nacional registró sus primeros seis duelos con el combinado azteca, logrando el triunfo en el último duelo ante el cuadro de Jamaica.

A pesar de que las cosas no han iniciado de la mejor forma posible, Rafael Márquez ha sacado conclusiones interesantes de cara al 2027, año en que se llevará a cabo las semifinales de la Nations League y la Copa Oro. Ahora bien, ¿qué jugador habría sorprendido al cuarto técnico de la Selección Mexicana?

¿Qué jugador volvería a ser convocado a la Selección Mexicana?

A pesar de contar con 33 años de edad, la realidad es que el regreso de Jesús Manuel Corona a la Selección Mexicana superó por completo las expectativas por su participación en ambos duelos contra Jamaica, mismos en donde fue una de las figuras en el terreno de juego.

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Jesús Manuel entró de cambio en la ida de los cuartos de final y tuvo gratas actuaciones por la banda que lo hicieron ser titular en la vuelta en el BBVA Bancomer. Ahí, el canterano de Rayados demostró su magia y fue el protagonista del único tanto de la Selección Mexicana.

Por tal motivo, no se descarta que Rafael Márquez lo vuelva a considerar para las siguientes convocatorias de la Selección Mexicana, por lo que podría ser uno de los líderes del cuadro nacional que dispute duelos entre enero y febrero que serían con puros llamados de la Liga BBVA MX.

¿Cuáles son los números de Jesús Manuel Corona en la Selección Mexicana?

Jesús Corona debutó en noviembre del 2014 con la Selección Mexicana, por lo que suma más de una década defendiendo los colores nacionales. En esta cantidad de tiempo el Tecatito acumula poco más de 70 compromisos, mismos en donde registra 11 anotaciones y 10 pases a gol.