La Selección Mexicana Femenil derrotó este sábado 28 de noviembre 4-2 a su similar de Haití en el Concacaf W Champinship, con lo que consiguió su pase a la Copa Mundial de la FIFA 2027 y a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, poniendo fin a más de 10 años de ausencia en grandes eventos.

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Selección Femenil consigue su boleto para el Mundial y Juegos Olímpicos

La Selección Mexicana Femenil puso fin a una ausencia de 11 años sin clasificar a la Copa Mundial de la FIFA y de 22 años en Juegos Olímpicos, tras conseguir una valiosa victoria ante Haití.

La última vez que México se calificó para el torneo de futbol femenil de unos Juegos Olímpicos fue en la edición de Atenas 2004 en donde la Selección avanzó a los Cuartos de Final tras empatar con China y luego de caer con Alemania.

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Este sueño nunca fue solo nuestro. Lo soñamos con ustedes, lo luchamos con ustedes y hoy lo celebramos juntas.



VAMOS CON TODAS.

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Sin embargo, en la segunda ronda fue vapuleada por Brasil contra la que cayó por 5-0.

En cuanto a la Copa Mundial, la última presencia de México data de la edición de Canadá 2015 en donde se quedó en primera ronda tras quedar últimas del Grupo F.

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