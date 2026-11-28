El Clásico Nacional ya tiene compañía entre los enfrentamientos más frecuentes en la historia de la Liguilla del futbol mexicano.

Con los Cuartos de Final del Apertura 2026, América y Monterrey llegaron a 13 eliminatorias disputadas entre ambos equipos, la misma cantidad de series que han protagonizado las Águilas y Chivas.

Aunque el Guadalajara es considerado el máximo rival del conjunto azulcrema, los Rayados se han convertido en uno de sus adversarios habituales en la pelea por el campeonato de Liga MX.

Uno de los antecedentes más recordados entre América y Monterrey se remonta al Apertura 2019, cuando el conjunto regiomontano conquistó el título en el Estadio Azteca tras imponerse en la tanda de penales.

Cinco años después, ambos equipos volvieron a encontrarse en una final, pero fueron las Águilas las que celebraron el campeonato y consiguieron el primer tricampeonato del futbol mexicano en la era de los torneos cortos.

Ni Chivas ni Monterrey: Cruz Azul es el rival más frecuente del América en Liguilla

Pese a la histórica rivalidad entre América y Guadalajara, el Clásico Nacional todavía está lejos de ser la eliminatoria más repetida en la historia de la Fiesta Grande.

Ese registro pertenece a América y Cruz Azul, equipos que se han enfrentado en 19 series de Liguilla.

Las cinco eliminatorias que más veces se han disputado en la fase final del futbol mexicano tienen al conjunto de Coapa como protagonista:

Después de las 19 eliminatorias entre América y Cruz Azul aparecen los enfrentamientos de las Águilas contra Chivas y Monterrey, con 13 series cada uno. Pumas y Toluca completan los cinco cruces más frecuentes en la historia de la Liguilla, con 12 enfrentamientos por equipo ante el conjunto azulcrema.

¿Qué necesita América para eliminar a Monterrey y avanzar a semifinales?

Después del empate sin goles en el Estadio BBVA, América tiene a su favor el criterio de desempate por posición en la tabla general.

Las Águilas terminaron la fase regular en el tercer puesto, mientras que Rayados ocupó la sexta posición, por lo que al América le basta con empatar para clasificar a semifinales.

El partido de vuelta se disputará este sábado 28 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Banorte.