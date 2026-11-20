El motor encendido, el olor a gasolina y escape quemado, las voces de los vendedores ambulantes que recorrían las filas interminables de automóviles. Así transcurrían los fines de semana de Sebastián Valdez cuando era niño. Nació en San Diego y creció en Spring Valley, California, pero su infancia tuvo siempre dirección al sur. Cruzar la frontera hacia Tijuana era parte de la rutina familiar, un trayecto que conducía a las risas de sus tíos, el bullicio de sus primos y los aromas de la cocina de su familia materna. México no era un destino al que viajaba. Era el lugar donde estaba buena parte de su historia.

Esta semana, aquella ruta de la infancia tendrá un destino diferente. Sebastián volverá a México, aunque esta vez no cruzará por San Ysidro ni tendrá que esperar entre las filas de la garita. Su viaje terminará en la Ciudad de México, una capital que todavía no conoce y a la que llegará con el casco rojo y dorado de los San Francisco 49ers. En las tribunas estarán sus padres, Jesús y Norah, además de los tíos que durante años lo recibieron en Tijuana. Los mismos que lo vieron crecer estarán ahora para acompañarlo en uno de los escenarios más importantes de su carrera.

“Me gustaría salir al campo corriendo con la bandera de México, representar a mi gente, a mi país. Y sí, es un sueño”, confesó Valdez en entrevista con Azteca Deportes sobre el partido del próximo domingo entre los Vikings y los 49ers en el Estadio Banorte.

hulk

La posibilidad de saltar al emparrillado con la bandera mexicana es el reencuentro con una identidad que nunca perdió, pese a haber nacido y desarrollado su carrera al otro lado de la frontera.

Antes de convertirse en un hombre de 137 kilogramos que busca abrirse paso entre las líneas de la NFL, Valdez encontró en la lucha olímpica su primera escuela de resistencia. El futbol americano apareció en sexto grado, pero durante la preparatoria Monte Vista, al sur de California, dedicó tres años a una disciplina que terminó por moldear su carácter. Ganó un campeonato estatal de la Federación Interescolar de California y aprendió a competir en un terreno donde la fuerza por sí sola no alcanza ya que hay que anticipar los movimientos del rival, administrar el esfuerzo y encontrar una salida cuando el cuerpo parece quedarse sin respuestas.

El futbol americano terminó por cambiar sus planes. A los 17 años recibió una beca para jugar en Mount San Antonio College, una oportunidad que después lo conduciría a Montana State. Para Sebastián significaba abrir una puerta que parecía difícil de alcanzar. Para sus padres, que conocían poco de aquel deporte y sus posibilidades académicas, era una decisión mucho más difícil de asimilar.

“Mis padres no entendían cómo funcionaba el futbol americano. No entendían que me iba a ir a estudiar fuera y que era gratis”, recordó desde Colorado Springs, donde los 49ers han entrenado para aclimatarse a la altitud de la Ciudad de México.

La beca representaba mucho más que jugar futbol americano. También implicaba abandonar la casa, separarse de su familia y aprender a resolver la vida por cuenta propia. Norah resintió especialmente la partida. Ninguna oportunidad universitaria hacía más sencilla la despedida de un hijo que todavía no cumplía la mayoría de edad.

Sebastian hizo las maletas a los 17 años y no volvió a vivir bajo el mismo techo que sus padres hasta los 23. Fueron seis años de llamadas, viajes esporádicos y una independencia que llegó antes de lo previsto.

“Fue una experiencia que me ayudó a ser hombre. Fue duro y difícil, pero necesario”.

En 2021 llegó a Bozeman, Montana, para incorporarse a Montana State. El cambio de ciudad y de entorno deportivo no fue sencillo. El programa estrenaba cuerpo técnico y ninguno de sus integrantes había participado en su reclutamiento. Valdez llegó como ala defensiva, con 107 kilogramos y sin demasiada atención alrededor de su nombre. Una lesión en la primera semana de la temporada alteró los planes del equipo y Shawn Howe, entrenador de la línea defensiva, decidió probarlo en el centro de la trinchera. Lo convirtió en tackle defensivo. El movimiento terminó por definir su futuro.

Adaptarse a una posición en la que debía enfrentarse a rivales más pesados exigió modificar su cuerpo sin sacrificar la velocidad. Valdez entendió que no bastaba con ganar kilos: tenía que hacerlo sin perder la explosividad que lo distinguía. Comenzó entonces una transformación que también puso a prueba su disciplina fuera del campo.

Su cocina se convirtió en una extensión del gimnasio. Pesaba los alimentos, medía las porciones y llevaba una báscula digital a todas partes. El menú tenía poca variedad y todavía menos espacio para los antojos: pollo con arroz, una y otra vez. Sus compañeros de habitación terminaron por conocer de memoria aquella dieta.

“Era pollo con arroz, pollo con arroz. Ya ni siquiera puedo comer pollo con arroz”, recuerda entre risas.

El nacimiento de apodo de Hulk

La rutina dio resultado. Su peso pasó de 107 a 137 kilogramos, pero conservó una movilidad poco habitual para alguien de su tamaño. El apodo de Hulk apareció como una consecuencia natural de aquella combinación de fuerza, dimensiones y velocidad.

En la Universidad de Washington, donde jugó después de sus tres temporadas en Montana State, tuvo la oportunidad de mostrar ante los visores de la NFL el resultado de su transformación. Durante el Pro Day levantó 225 libras (100 kilos) en el press de banca en 34 ocasiones, una marca que superó a la de cualquier prospecto en el Combine de aquel año. También recorrió las 40 yardas en menos de cinco segundos.

Los números llamaron la atención, pero no borraron las dificultades que todavía lo separaban de la NFL.

Una lesión en el codo condicionó su último año colegial y el Draft de 2025 terminó sin que alguno de los 32 equipos pronunciara su nombre. Siete rondas y 257 selecciones después, Valdez tuvo que buscar otra entrada. San Francisco le abrió las puertas como agente libre y comenzó una etapa de paciencia en el equipo de prácticas, donde pasó más de un año esperando una oportunidad que no tenía fecha.

Incluso cuando los Pittsburgh Steelers intentaron incorporarlo, decidió permanecer en la organización de los 49ers. Quería ganarse un lugar en San Francisco y estaba dispuesto a esperar.

La oportunidad apareció cuando las lesiones comenzaron a reducir las opciones de la línea defensiva. Valdez recibió sus primeros llamados y respondió en el campo. En cinco apariciones acumuló nueve tacleadas, tres golpes al quarterback, dos derribos detrás de la línea de golpeo y una captura. Su rendimiento le permitió conseguir su primer contrato estándar en la NFL.

Después de tantos años de incertidumbre, el muchacho que había salido de casa a los 17 años consiguió finalmente un lugar en la liga más exigente del futbol americano.

Pero Valdez no habla del éxito como si fuera una cuestión de inspiración o de esperar el momento indicado. Su recorrido le enseñó a desconfiar de las soluciones inmediatas.

“La motivación viene y va. Se requiere disciplina para hacer lo que tienes que hacer y enfocarte en lo que tienes que hacer”, dice.

Es la lección que quiere compartir con los niños mexicanos que lo vean jugar esta semana. No habla desde una trayectoria despejada ni desde la comodidad de quien siempre tuvo un lugar asegurado. Lo hace desde la experiencia de un joven que no fue elegido en el Draft, que pasó más de un año esperando en el equipo de prácticas y que tuvo que encontrar la manera de mantenerse listo cuando la oportunidad parecía lejana.

“No hay un sueño demasiado grande. Yo estuve en sus zapatos. Nada más fui un niño ahí en la calle. Enfócate en lo que tienes que hacer y se puede. Y pon tu fe en Dios”.

Mientras los 49ers afinan su preparación en Colorado antes de viajar a México, Valdez también encuentra cierta familiaridad en el vestidor. Isaac Alarcón, el liniero mexicano del equipo, se ha convertido en un compañero con quien comparte idioma, experiencias y conversaciones que ayudan a acortar la distancia con casa.

El sábado llegará a la Ciudad de México para vivir una experiencia que llevaba tiempo imaginando. Sus padres estarán en las tribunas, sus tíos volverán a acompañarlo y una bandera que forma parte de su historia podría aparecer en el escenario más grande de su carrera.

Después vendrá el regreso a lo esencial. Cuando termine el partido, se apaguen las luces y desaparezcan las cámaras, Sebastian dejará de ser Hulk, el tackle defensivo de 137 kilogramos. Volverá a ser el muchacho de Spring Valley que cruzaba la frontera los fines de semana para reunirse con su familia.