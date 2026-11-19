El domingo, cuando los San Francisco 49ers salten al campo del Estadio Banorte para enfrentar a los Minnesota Vikings, Karla López tendrá motivos para mirar las tribunas de una manera distinta. Esta vez, detrás del uniforme rojo y dorado de Gold Rush, no estará solamente la integrante de una de las agrupaciones de animación más reconocidas de la NFL. Estará también la mujer que nació en Irapuato, Guanajuato, y que volverá a encontrarse con un país que forma parte de su historia.

El ruido de las tribunas, las banderas, las camisetas de los 49ers y el acento mexicano que se escuchará alrededor del estadio convertirán el partido en una experiencia diferente. En los encuentros de San Francisco en California, Karla representa a la franquicia ante su público. En Ciudad de México, la escena tendrá otro significado ya que estará frente a miles de personas que pueden reconocer en ella una historia cercana.

No será la primera vez que participe en una actividad de los 49ers en la capital. En su perfil oficial, Karla recordó como uno de sus momentos favoritos el encuentro con integrantes del Club 49ers México en el Auditorio Nacional, donde se sintió recibida como parte de una familia. El domingo, sin embargo, el escenario será mucho mayor: el Estadio Banorte recibirá el partido de temporada regular entre San Francisco y Minnesota, programado para las 19:20 horas.

Para Karla, el regreso de la NFL a México también representa una oportunidad de conectar dos partes de su vida. Una está en California, donde construyó su carrera y encontró un lugar en Gold Rush. La otra permanece en Guanajuato, en sus recuerdos familiares y en las tradiciones que conserva a la distancia.

Cuatro años para conseguir un lugar en Gold Rush

Su llegada a los 49ers no fue inmediata. Karla necesitó cuatro años de audiciones antes de conseguir un lugar en Gold Rush. No creció bailando ni tuvo un camino sencillo hacia el equipo. Cada intento la obligó a entrenar más, corregir detalles y confiar en una evolución que no siempre alcanzaba para superar el proceso de selección.

Su historia también tuvo un comienzo lejos de los reflectores de la NFL. Karla dio sus primeros pasos en la animación a los 13 años y, con el paso del tiempo, convirtió esa inquietud en una meta profesional. En diciembre de 2025, en una entrevista con EL UNIVERSAL, habló del orgullo que significa representar a las mujeres latinas dentro de una organización como San Francisco.

Una vida entre el trabajo, el baile y la NFL

Gold Rush ocupa una parte importante de su vida, pero no es su única actividad. Karla trabaja de tiempo completo en adquisición de talento, un área dedicada a encontrar y seleccionar candidatos para cubrir puestos dentro de una empresa. Además, es instructora de porras y baile, una faceta con la que busca inspirar a niños y jóvenes.

Después de la universidad, fue seleccionada por Marriott International para realizar una estancia de un año como gerente en formación. De acuerdo con su perfil oficial, quedó entre los 30 estudiantes elegidos en Estados Unidos de un grupo de 4 mil aspirantes.

La disciplina que le permitió superar las audiciones de los 49ers también aparece en esa faceta. Su agenda combina el trabajo corporativo, la enseñanza y los compromisos con Gold Rush. Detrás de cada presentación hay preparación, organización y una exigencia que no desaparece cuando termina el partido.

Get in the ring‼️



Noche de Cáscos y Mascaras 🤼 pic.twitter.com/aYV5Qj1WaA — San Francisco 49ers (@49ers) November 19, 2026

Karla conserva, además, un vínculo estrecho con las costumbres familiares en México. Una de sus tradiciones favoritas son las posadas, en las que cada integrante de la familia tiene asignado un día para preparar la comida, dirigir una oración y cantar villancicos. Es una forma de mantener cerca las raíces que lleva desde Irapuato.

De Irapuato al escenario de la NFL

El futbol americano suele contar sus historias a través de touchdowns, récords y campeonatos. La de Karla López se construyó en otro espacio del espectáculo, pero con una exigencia propia. Cuatro años de audiciones, preparación constante y una carrera profesional paralela la llevaron hasta Gold Rush.

El domingo, en el Estadio Banorte, esa historia tendrá un escenario distinto. Cuando los 49ers enfrenten a los Vikings, Karla estará en México como parte de la franquicia que eligió representar y también como una mujer que lleva a Guanajuato en su historia.

En San Francisco encontró un lugar después de insistir durante cuatro años. En Ciudad de México tendrá la oportunidad de vivir ese logro frente a un público que, por una noche, podrá verla como parte de los 49ers y como una mexicana que llegó hasta la NFL.