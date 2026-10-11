México tiene nuevo campeón del mundo: Sergio ‘Yoreme’ Mendoza

México tiene nuevo campeón del mundo en peso mosca: Sergio 'Yoreme' Mendoza, quien noqueó a Ricardo Sandoval en una pelea que se celebró en Chicago la noche del sábado, y en la que el azteca lanzó una serie de golpes fulminantes para noquear al contrincante en el quinto round de ese duelo que tiene mucha relevancia.

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Mendoza, de 26 años y quien es entrenado por el experimentado y popular entrenador Alfredo Caballero, despojó a su rival de los cetros del Consejo Mundial de Boxeo y de la Asociación Mundial de Boxeo, que su rival expuso en el pleito en el que no logró aguantes los castigos.

Con este triunfo, el peleador de Hermosillo, Sonora logra apuntarse en los libros de historia del boxeo, colocando al primer peleador de esa ciudad como campeón mundial en el boxeo profesional en toda la historia.

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Cuando el réferi le dio la victoria y fue pronunciada al término de la pelea, Yoreme Mendoza explotó en llanto ante todo su equipo y la afición pues le dedicaba la pelea a su hermano fallecido, por lo que en conjunto esta victoria tiene muchos matices

Posibles rivales en la división de peso mosca para Sergio Yoreme Mendoza

Ahora mismo es prematuro definir contra quién peleará Sergio Yoreme Mendoza en su siguiente pelea, sin embargo, en la división de los peso mosca, ahora mismo destacan como campeones Masamichi Yabuki quien es el campeón por la Federación Internacional de Boxeo y por la Organización Mundial de Boxeo, Anthony Olascuaga es el monarca mundial.

Con los cetros de la FIB y del CMB, el de Hermosillo automáticamente será buscado por el nipón y por el de los Estados Unidos que representa a la OMB. Las puertas se le abren al nuevo campeón mexicano y con dos cetros en su cintura llevará mano para decidir contra quién peleará.

¿Cómo fue el desarrollo de la pelea y cómo cayó el nocaut para Sergio Mendoza?

La pelea resultaba pareja hasta el quinto episodio, cuando el duelo se enfrascó en un intercambio al centro del ring, donde Sergio 'Yoreme' Mendoza sacó un golpe de upper y conectó a Ricardo Sandoval, con lo que se le doblaron las piernas y cayó a la lona.

Luego se levantó con la cuenta de protección pero se veía desconectado, por lo que pasaron instantes y en un intercambio de golpes el réferi se percató del peligro y paró la pelea en favor del de Hermosillo, quien no logró evitar llorar ante los aplausos de su equipo.