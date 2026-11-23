México volverá a tener una Copa del Mundo en casa. Esta vez serán las futbolistas quienes ocupen el centro de la escena. La FIFA confirmó a México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica como anfitriones del Mundial Femenil de 2031, una edición histórica que reunirá por primera vez a 48 selecciones. La designación abrió una nueva oportunidad para el futbol mexicano y la Federación Mexicana de Futbol ya tiene dos objetivos para la distribución de los acontecimientos más importantes del campeonato.

Mikel Arriola, comisionado de la FMF, compartió en entrevista con Azteca Deportes que México propondrá albergar la final y el sorteo de grupos. La intención tiene un escenario que aparece naturalmente en la conversación, el Estadio Banorte, inmueble que recibió las finales de los Mundiales masculinos de 1970 y 1986 y que volvió a colocarse en el escaparate internacional durante la Copa del Mundo de 2026.

“Desde luego que pelearemos. Bueno, más bien propondremos, porque los cuatro países estamos muy cercanos y nunca nos pelearíamos. Pero sin duda hay que plantear siempre a México”, contó Arriola en entrevista con Carlos Guerrerol

Arriola explicó que la experiencia del último Mundial dejó una impresión favorable entre los dirigentes de distintas federaciones. En sus conversaciones en Zúrich encontró reconocimiento hacia los estadios mexicanos, la organización y la respuesta de la gente.

El Banorte, en particular, conserva un peso que trasciende su capacidad y su arquitectura. Es uno de los pocos escenarios del planeta que han recibido dos finales mundialistas. México quiere que esa historia tenga un nuevo capítulo, ahora con el futbol femenil.

El Estadio Banorte, la carta mexicana para la final

La posibilidad de organizar otra final mundialista tiene un componente histórico. El Estadio Banorte fue escenario de las definiciones de 1970 y 1986, dos campeonatos que forman parte de la memoria del futbol internacional. En 2031 podría recibir una tercera, esta vez en la Copa Mundial Femenina.

Arriola contó que durante el Congreso Extraordinario de la FIFA recibió comentarios de dirigentes de distintos continentes sobre la experiencia mexicana de 2026. Destacó particularmente las referencias a los tres estadios, el comportamiento del público y la organización de los encuentros.

El comisionado mencionó incluso una conversación con Debbie Hewitt, presidenta de la Federación Inglesa de Futbol, sobre la experiencia que dejó el partido entre México e Inglaterra y la respuesta de los aficionados.

“Lo que me dijeron fue lo que México significó para ellos como experiencia en el 2026. Los tres estadios, la maravillosa gente, las reacciones, incluso platiqué con Debbie, la presidenta de la Federación de Inglaterra”.

Ese reconocimiento es uno de los argumentos que la FMF quiere aprovechar cuando llegue el momento de presentar sus propuestas para los acontecimientos principales de 2031.

México levanta la mano para ser sede de la FINAL del Mundial Femenil 2031 🇲🇽🏆



Las palabras de Mikel Arriola, quien además comparte que buscarán tener la fiesta desde el principio... pic.twitter.com/8ZnB7d1RBM — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 23, 2026

Arriola también hizo una distinción entre el Banorte y los otros inmuebles mexicanos que forman parte de los planes de la candidatura. Reconoció la importancia del Akron, en Guadalajara, y del BBVA, en Monterrey, pero destacó la dimensión internacional del estadio capitalino.

“Como te decía, la reacción acá en Europa, ese estadio lo consideran una especie de deidad mundial del futbol, catedral, teatro, lo que tú quieras”, externó al detallar las conversaciones que ha tenido sobre el misticismo del Estadio Banorte.

La propuesta de organizar el sorteo también forma parte de las intenciones mexicanas. Ese evento reúne a representantes de las selecciones clasificadas, dirigentes y medios de comunicación de todo el mundo. Para México sería otra oportunidad de mostrar su capacidad organizativa antes de que comience la competencia.

La distribución de los partidos y la elección de los acontecimientos especiales deberán definirse en una etapa posterior.

Seis ciudades mexicanas en el mapa del Mundial

La final no es el único asunto que despierta interés. Una de las primeras preguntas después del anuncio de la FIFA es cuántos partidos recibirá México y qué ciudades tendrán actividad durante el campeonato.

Arriola identificó seis plazas que aparecen en los planes actuales de la candidatura: Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Pachuca, Querétaro y Torreón.

En Monterrey existe la posibilidad de utilizar dos estadios, aunque el dirigente aclaró que todavía se estudia esa alternativa. También dejó abierta la puerta para que nuevas infraestructuras se incorporen al proyecto si cumplen con las condiciones necesarias.

“Eso no implica que si hay una sede superviviente, si algún club logra construir un estadio nuevo, lo podamos incluir”.

México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica deberán encontrar un equilibrio en la distribución de los encuentros, con la intención de que los cuatro países tengan una participación relevante.

Arriola evitó adelantar una cifra de partidos para territorio mexicano, aunque aseguró que el país recibirá decenas de encuentros.

“Todavía no lo sabemos, tenemos que ir esperando los tiempos de FIFA”.

La organización tendrá una dimensión inédita. El Mundial de 2031 contará con 48 selecciones y 104 partidos, el mismo formato que debutará en la Copa Mundial masculina de 2026. Estados Unidos albergará la mayor parte del calendario, mientras México, Costa Rica y Jamaica compartirán el resto de los compromisos.

La candidatura contempla al menos un partido en Costa Rica y Jamaica, mientras que México aspira a conseguir una cantidad importante de encuentros.

La posibilidad de sumar otro estadio mexicano también permanece abierta. Arriola explicó que los tiempos de construcción permiten considerar proyectos nuevos, pues el promedio internacional para desarrollar un inmueble de entre 30 mil y 50 mil espectadores ronda los tres años.

🇲🇽⚽ ¡EL MUNDIAL FEMENIL 2031 LLEGA A MÉXICO!@mikelarriolap agradeció a la presidenta @claudia_shein, a la CONADE y a @rommel_pacheco por su respaldo para hacer posible este acontecimiento.



Junto a Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica, ¡nos vemos en 2031! 💚#MundialFemenil pic.twitter.com/khL6kKHyYt — CONADE (@conadeoficial) November 23, 2026

El crecimiento del futbol femenil también entra en juego

La designación de 2031 representa la primera ocasión en que México organizará una Copa Mundial Femenina de mayores. También será la primera edición que se dispute en cuatro países y la primera con 48 selecciones.

Para la FMF, el torneo tiene una dimensión que va más allá de la organización de partidos. Arriola destacó el desarrollo de la Liga MX Femenil, la presencia de equipos femeniles en los clubes de primera división y el crecimiento de las futbolistas mexicanas en el mercado internacional.

El dirigente mencionó el reconocimiento conseguido por Scarlett Camberos y las transferencias internacionales como ejemplos de la evolución que ha tenido la competencia.

“El futbol femenil ha tenido ya reflejos internacionales en los últimos meses. El Balón de Oro, que fue fantástico lo de Scarlett en términos de la transacción, que haya una liga donde todos los equipos tienen un equipo femenil, que es la única del mundo”.

También destacó que los equipos femeniles utilizan los estadios de primera división, una infraestructura que permite ofrecer mejores condiciones para los partidos y acercar a las jugadoras a escenarios de mayor exposición.

El Mundial puede convertirse en una plataforma para acelerar ese proceso. La expansión a 48 selecciones abre la puerta a países que antes encontraban mayores dificultades para clasificarse y permite que más futbolistas tengan la oportunidad de competir en el escenario internacional.

México busca capitalizar el reconocimiento de 2026

La elección de los cuatro anfitriones llegó después de la experiencia de la Copa Mundial masculina de 2026. México recibió partidos en tres estadios y volvió a ocupar un lugar central en la organización de una competencia que movilizó a millones de personas.

Arriola destacó los registros de asistencia, el consumo relacionado con la Selección Mexicana y la respuesta en los FIFA Fan Festivals. Mencionó particularmente los casi cinco millones de personas que, según sus datos, acudieron a esos espacios, incluida la actividad en Paseo de la Reforma.

El dirigente considera que esa experiencia ayudó a fortalecer la imagen del país ante la FIFA y las federaciones internacionales.

“Lo que estamos nosotros dejando patente es que cuando en México nos ponemos de acuerdo en algo, pues somos los mejores del mundo y ahí están los resultados”.

La candidatura de 2031 también contempla cifras económicas ambiciosas. Durante la presentación se proyectaron ingresos superiores a los cuatro mil millones de dólares y una asistencia de más de 4.5 millones de espectadores. Son estimaciones de los organizadores, que deberán contrastarse con los resultados que alcance el torneo.