Ante estudiantes, el Comisionado de FMF, Mikel Arriola, destacó avances y retos del futbol y de los emprendedores.

Durante la Copa Mundial 2026, la Selección Nacional de México incrementó significativamente su impacto entre los aficionados: alcanzó 84% de satisfacción, reunió 370 mil aficionados en los estadios, sumó 10 millones de nuevos seguidores en redes sociales y generó casi 200 millones de interacciones digitales.

Estos fueron algunos de los datos que compartió Mikel Arriola, Comisionado de la Federación Mexicana de Futbol, durante su participación en la cuarta edición de Futura Capital 2026: Innovation Days, a la que fue invitado por el Tecnológico de Monterrey, Campus Hidalgo.

Durante la conferencia “México en la cancha global: el impacto de una pasión”, Arriola destacó que la Selección Nacional concluyó el Mundial en la novena posición general, después del lugar 22 obtenido en Qatar 2022, y explicó algunos de los factores que contribuyeron a fortalecer su conexión con la afición.

“Lo que pasó con la Selección Nacional de futbol en el Mundial fue que a nosotros, los aficionados, nos convenció su forma de jugar, nos convenció su entrega”, señaló. El Comisionado Presidente también habló sobre los retos que enfrenta el futbol mexicano y destacó que uno de los objetivos para 2026 es acelerar la exportación de jugadores mexicanos a Europa, como parte de las acciones para fortalecer el desarrollo y crecimiento del talento nacional.

Asimismo, resaltó la importancia de trabajar desde la formación, generar oportunidades para las nuevas generaciones y mantener una visión de innovación, conceptos que también forman parte del propósito de Innovation Days, encuentro que reúne a líderes empresariales, inversionistas y jóvenes emprendedores de Hidalgo y la región. Finalmente, exhortó a las y los estudiantes a emprender en lo que les guste, recomendándoles diagnosticar bien el problema, ejecutarlo con precisión y medirlo constantemente para lograr mejores resultados.